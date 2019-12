Årets julekalender har tema «livsvisdom fra ungdommen». Dagens luke er skrevet av Mutasim Billah (22) fra Oslo.

Baksnakking er et kjent fenomen for mange. Da jeg var yngre, lærte min mor meg at å baksnakke er noe av det vondeste en kan gjøre mot et annet menneske. Men selv med dette i bakhodet kunne jeg i ungdomstiden befinne meg i en situasjon hvor jeg selv snakket bak ryggen til bekjente.

Jeg skjønte ikke alvoret i det eller hvilke konsekvenser det ville ha for personen som ble baksnakket. De hører det jo tross alt ikke, tenkte jeg. Veldig ofte var jeg ikke engang klar over at jeg baksnakket. I senere tid har jeg skjønt alvoret i hva min mor fortalte.

Fakta: Årets julekalender i Aftenposten Hva vet vi egentlig om menneske rundt oss og hvilke liv de har levd? Når unge deltar i samfunnsdebatten, blir alderen deres altfor ofte brukt mot dem som en hersketeknikk i ulike kommentarfelter. I denne julekalenderen vil vi vise frem at visdom ikke nødvendigvis henger sammen med alder, og at vi alle har noe å lære av hverandre. Derfor deler 24 ungdommer med 24 forskjellige liv noe av sin livsvisdom hver dag frem til jul. Tilbakemeldinger på kalenderen kan sendes til Si ;D-ansvarlig Amalie Lereng på e-post amalie.lereng@aftenposten.no

Definerte personen

Jeg har skjønt at få ord kan gjøre stor skade. Det var det som skjedde med en av mine egne venner, som fikk meg til å innse det. Noen enkelthendelser gjorde at personen raskt ble et irritasjonsmoment hos mange i omgangskretsen.

Helmine Syvertsen

Det hele startet med at en annen bekjent av meg luftet en hendelse som hadde skapt irritasjon. Denne irritasjonen smittet over på flere av oss andre, og baksnakkingen ble hyppigere. Jeg merket selv at jeg begynte å føle på den samme irritasjonen, noe jeg skammer meg over i dag.

Irritasjonen vi kjente på, begynte etter hvert å definere personen, og vedkommende ble dermed mislikt av flere av oss. Ofte var det slik at alt personen sa, førte til at andre himlet med øyene, sendte blikk til hverandre og av og til svarte frekt. Noen ganger kunne personen si ting som var ganske morsomt eller innholdsrikt, men ettersom det var denne personen som sa det, ble det til en irritasjon likevel.

Det var dermed ikke «hva» personen sa som irriterte folk, men «hvem» som sa det.

Ingen konfrontasjon

Alt dette foregikk uten noen form for konfrontasjon, noe som betydde at personen aldri fikk vite hvorfor folk oppførte seg slik når hen var i nærheten. En konsekvens av dette var at hen snakket mindre og isolerte seg fra sosiale sammenkomster.

Hele denne situasjonen kunne vært unngått om personen som følte på irritasjonen først, tok det opp med personen det gjaldt med én gang. De kunne løst problemet sammen uten at flere ble inkludert, og på den måten kunne vi ha unngått baksnakking.

Det er nemlig lett å glemme at baksnakking kan såre andre, og at det kan få alvorlige konsekvenser. Det er tilfeller hvor folk har sluttet på skolen eller idrettslag, flyttet og i verste fall tatt sitt eget liv som følge av baksnakking.

Det er dermed viktig å tenke seg om to ganger før man snakker bak ryggen til andre. En god huskeregel: «Man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet».

