I Norge er det tonnevis av sauekjøtt på fryselager. Mye av dette blir brukt til annet enn menneskemat eller så ender det opp som svinn.

Det er fordi sauen har fått et dårlig rykte på seg for at den er seig og smaker stramt.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

«En eller annen idiot har sagt at sau smaker våt ull», sa kaptein på det norske kokkelandslaget, Christer Rødseth i TV-programmet Matsjokket på NRK i oktober.

Sau er fantastisk godt kjøtt. Det er ingen forskjell på sau og en vanlig indrefilet, som skuespilleren Kristofer Hivju selv erfarte i den samme episoden. Det er en viktig proteinkilde og gir kroppen mer næring. Tonnevis av sauekjøtt kommer aldri ut i butikkene, fordi det er fra et dyr vi har sluttet å spise. I dag spiser vi bare lam, ikke den voksne sauen.

Bonden får bare 19 øre per kilo for sau. Kjedene sier at forbrukerne ikke vil ha sauekjøtt, så de vil ikke ta det inn i butikkene sine. Vi som forbrukere må etterspørre sau i butikkene og få den tilbake på middagsbordet.

Vi må starte #operasjonsau.

Vel bekomme!

