Hva gjør oss håpefulle for fremtiden? spurte vi norske ungdommer. Denne teksten ble kåret til det beste bidraget. Se jurybegrunnelsen nederst i saken.

Hva gjør meg håpefull for fremtiden? Er det optimistiske politikere på 50 som vedtar forebyggingstiltak som ikke har noen betydning, eller er det foreldre som tror de vet alt om alt og alle? Nei.

Det som gjør meg håpefull for fremtiden, er klassekameratene og vennene mine som jeg ser i aksjon hver eneste dag. Enten de kaster blyanter på hverandre i gangen, eller de sitter i stillhet i flere timer og prøver å forstå Pytagoras’ læresetning selv om de har dysleksi. Jeg er glad for at det er akkurat dem og ingen andre som er Norges fremtid.

Det som gjør meg håpefull for fremtiden, er når jeg kan snakke åpent med en kompis om hvor vanskelig det er å ha besteforeldre som er demente, og rett etterpå sitte bakpå sykkelen hans i altfor høy fart ned en altfor bratt bakke.

Fakta: Om konkurransen: – Tidligere i år ba Si ;D norske ungdommer mellom 13 og 21 år svare på følgende spørsmål: Hva gjør oss håpefulle for fremtiden? – Alle sjangere og uttrykksformer var tillatt. Fristen var søndag 5. april. – Førsteplassen vinner 5000 kroner, annenplassen 3000 kroner, og tredjeplassen får 1500 kroner. – Vinnerne har blitt kåret av en jury bestående av følgende medlemmer: Si ;D-redaksjonen: Jakob Semb Aasmundsen, Ellen Eriksen, Iliad Rostami, Helmine Syvertsen og Kristine Aas

Kristin Storrusten, journalist i Aftenpostens kulturredaksjon

Nassima Dzair, grunnlegger av InterBridge

Liv Skotheim, journalist og personen som startet Si ;D i 2005

Det som gjør meg håpefull for fremtiden, er når jeg kan ligge på hemsen i mørket på en hytte langt ut i hutaheiti med fire gutter jeg har gått i barnehagen med, og snakke om hvordan utseende ikke har så mye å si og så synge hele Bohemian Rhapsody a cappella til vi sovner.

Det som gjør meg håpefull for fremtiden, er når jeg henger med mine bestevenner. Vi smører browniedeig på stekeplaten som vi selvfølgelig glemmer å slukke, brannalarmen i hele huset går, og vi klarer å snakke med naboene, slukke glørne og lufte, for så å ha latterkrampe i en time.

Det som gjør meg håpefull for fremtiden, er når vi sitter tre 16 år gamle jenter og snakker seriøst om hvordan vi kan forhindre spredning av nakenbilder på nett, og om hvordan vi skal takle angst, stress og depresjon. Og fem minutter senere synger vi Tiktok-sanger av full hals.

Det som gjør meg håpefull for fremtiden, er når jeg og en kompis kan gi venninnen vår råd om en gutt og si ting som «Du må ikke endre deg selv bare for han» eller «Han må like deg som den du er», men fortsatt også kan dytte hverandre i brøytekanten og le.

Kristine Aas

Det som gjør meg håpefull for fremtiden, er når 25 ungdommer fra hele landet kan møtes på Utøya og lære om demokrati og 22. juli i tre dager, men fortsatt også kan leke «nødt eller sannhet» til klokken 6 på morgenen.

Det som gjør meg håpefull for fremtiden, er når vi unge klarer å sitte stille i ti minutter og bare slappe av og tenke på livet uten at noen tar opp mobilen eller sier «Dette var kleint» eller «Nå ble det stille».

Det som gjør meg håpefull for fremtiden, er å lese gjennom en venninnes engelsktekst og komplimentere henne på den så hun smiler som solen, men fortsatt se henne klage til engelsklæreren om at vi har for mye lekser. Og å se han litt rare som sitter stille bakerst i klasserommet, snakke så lidenskapelig og interessert om rap- og R&B-musikk at hele klassen ler og blir oppriktig stolte og interesserte.

Kristine Aas

Det som gjør meg håpefull for fremtiden, er når vi, totalt fremmede ungdommer, kan møtes på konfirmasjonskurs og snakke om hvordan samfunnet bruker frasen «mamma og pappa» for mye, istedenfor «foreldre» eller «mamma og mamma», men fortsatt fniser når konfirmasjonslæreren på 50 skal ha seksualundervisning med oss.

Det som gjør meg håpefull for fremtiden, er å se mine bestevenner vokse inn i voksne roller og utvikle meninger, interesser og hjertesaker. Å se dem blomstre til ordentlige voksne mennesker som blir elsket og respektert, er det som gjør meg sikker på at fremtiden er i gode hender.

Det er disse små hverdagslige tingene som gjør meg glad og gir meg en følelse av optimisme og fremtidsglede. Blandingen av humor, seriøsitet, kreativitet og livsglede er akkurat det verden trenger. Vi er tullete og seriøse, rastløse og rolige, engasjerte og uinteresserte, morsomme og respekterende.

Generasjonen som vokser opp nå sliter med mye, men å kunne tilbringe hver dag på skolen sammen med dem er en sann glede. Det er de menneskene som omringer meg, og forhåpentlig alle ungdommer i Norge og verden, som gjør meg håpefull for fremtiden og hva enn den måtte bringe.

Jeg er rett og slett glad for at det er vi som er neste i rekken til å ta over verden, for selv om det ikke alltid virker sånn, så er vi klare.

Fakta: Juryens begrunnelse «Som oftest er det ikke de store tingene som gir oss mest håp. Dette illustrerer Birke Dalsgaard Brunner på en jordnær og levende måte i sin tekst. Gjennom hverdagslige tanker, uttrykt med et fargerikt og lekent språk, minner hun seg selv og resten av sin generasjon på hvorfor de bør være mer optimistiske. Det er mange ting å bekymre seg over, og dagens unge sliter kanskje med mye, men de fleste er fremdeles engasjerte, omtenksomme og interesserte, og på hver sin måte fulle av smarte, fine og tøysete ideer. Dagens ungdom er langt fra så håpløse som mange skal ha det til. Det mener juryen at Birkes tekst er et utmerket eksempel på.»

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.