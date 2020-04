Nylig ble det bestemt at barnehager, skoler og høyskoler gradvis skal åpne. Det er kjempefint, og jeg begynte allerede å glede meg til å møte vennene mine igjen. Men gleden ble kortvarig. Det viser seg at åpningene ikke gjelder for folkehøyskoler, og derfor heller ikke min skole.

Det er mye jeg forstår. Jeg forstår at verden er i en krise. Jeg forstår at det må gjøres tiltak.

Det jeg ikke forstår, er hvorfor folkehøyskolene ikke kan åpnes.

Vårt eget lille samfunn

Forskjellen mellom vanlig skole og folkehøyskole er at vi bor på skolen, men det gjør det, etter min mening, også tryggere å åpne enn en vanlig skole. Vi slipper å reise til og fra skolen, vi omgås ikke andre enn elever og lærere. Skolen er hjemmet vårt, vårt eget lille samfunn. Vi drar aldri lengre enn til butikken, og til og med det er en sjelden affære.

Så er det virkelig så farlig at vi bor sammen de siste ukene av skoleåret? Hvis vi setter det på spissen, er vi bare en stor husstand som vil se hverandre. Jeg savner familien min, og familien min savner meg.

Takler ikke tanken

Jeg er elev på Rønningen Folkehøgskole på toppfotballinjen. En vanlig dag for meg starter med fotballtrening, deretter spiser vi lunsj, før jeg trener styrke. Resten av dagen min bruker jeg sammen med elevene på tvers av linjene. Vi spiser middag sammen, snakker om livet sammen og lever sammen.

Regjeringen foreslår fjernundervisning for dem som kan. Vær så snill og fortell meg hva skal vi gjøre med fjernundervisningen? Folkehøyskole handler i realiteten ikke om skoledelen, men heller om folkedelen. Jeg takler ikke tanken på at det beste året i mitt liv skal være to måneder kortere enn planlagt.

Knuser hjertet mitt

For en måned dro jeg og linjen min på treningsleir til Spania. Jeg skulle bare være borte en liten uke, men det viste seg å bli min siste skoledag. Jeg fikk ikke engang sagt ha det.

Selv om vi kanskje samles til gjenforeninger i fremtiden, vil det aldri bli det samme. Den dagen vi dro fra Spania var aller siste gang jeg fikk se den nye familien min samlet. Det knuser hjertet mitt.

Jeg ber om at regjeringen skal snu i sin avgjørelse og la oss dra hjem. Hjem til folkehøyskolen. Jeg har forståelse for at det ikke er lett, men vær så snill og hør på meg. Mange er redde og jeg har lært at når man er redd, er familien det beste å ha.

Privat

Alt jeg ber om, er å få lov til å tilbringe de siste ukene av skoleåret sammen med min nye familie.

Vil bare hjem

Det kommer nye fotballsesonger og nye skoleår, men det kommer ikke et nytt år på folkehøyskolen for oss. Til høsten skal noen ut i jobb, noen skal ta opp fag, og de aller fleste skal studere.

Jeg er 100 prosent sikker på at alle folkehøgskoleelever er enig med meg. Jeg savner folkehøyskolefamilien, og det er ingenting i verden jeg har mer lyst til enn å se dem.

Jeg vil bare hjem.

