Vi nordmenn er flinke til mye, alt fra skisport til sjakk og søndagstur til taco-fredag. Men ikke alt vi er verdensmestere i er like positivt.

Som for eksempel det å fly. Nordmenn er skikkelig flinke til å ta fly.

Vi er så «flinke» at 5 millioner nordmenn flyr like mye som 50 millioner europeere. Men fly er også flinke på å slippe ut CO 2. Så flinke er de at hvis man flyr tur og retur Oslo – New York, har man sluppet ut like mye CO ² som det en gjennomsnittlig bil gjør på ett år.

Og CO2 er flink til å bidra til klimaendringene.

At enkelte av oss i større grad føler på en skam for å bidra til forverrede klimaendringer, synes jeg egentlig er på sin plass.

Eirin Torgersen, Natur og Ungdom.

Charter og London

For én ting må gjøres klart – skal man først kutte i egne utslipp, er redusering av flyreiser det mest effektive klimatiltaket man kan gjøre. Og det kommer man seg ikke unna.

Når 80 prosent av verdens befolkning aldri har sittet i et fly, er det for lengst på tide å innse at det å kunne fly er et særegent privilegium vi nordmenn har.

Å kunne ta seg en helgetur til London, charterferie til Spania og teambuildingstur til Dubai er på ingen måte noe vi har krav på.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Når Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum under Debatten tirsdag 7. mai sier at «det at vi flyr er et gode og ikke et problem, det må være et mål at flere får den muligheten og ikke færre», virker det som om han viser fingeren til de allerede store klimautfordringene vi ser i dag.

Og ja, i fremtiden har vi nok klart å utvikle mange spennende teknologiske og klimavennlige løsninger, også når det gjelder transport og fly. Men det er nettopp det – i fremtiden, og der er vi på ingen måte nå.

Klimaendringene er alvorlige, farlige og allerede i gang.

Å ta fly er ikke en «rettighet»

Når vi vet at luftfart er en av de utslippskildene som vokser mest globalt, kan vi ikke lene oss tilbake i flysetet og late som om den flyreisen vi tar, ikke er med på å bidra til disse klimaendringene.

Jeg gjentar meg selv: Å kunne ta fly er ikke en menneskerettighet, og da skal vi ikke gjøre det lettere for alle å fly mer.

Jeg mener derimot at vi nordmenn har en plikt til å kutte i våre flyreiser og dermed redusere våre utslipp, fordi vi faktisk har muligheten til det.

I Sverige har debatten rundt «flyskam» bidratt til å få folk til å fly mindre. Mens færre flyr i Sverige, flyr vi nordmenn fire ganger så mye sammenlignet med naboene våre.

En annen fascinerende ting er at i Sverige har debatten i liten grad handlet om flyskam, men heller om «togskryt». I stedet for og «shame» hverandre og seg selv for å ta fly, så tar man heller og skryter når man selv tar tog fremfor fly.

Denne positive debatten gjør at flere folk blir oppfordret og motivert til å reise miljøvennlig.

Vi må satse på tog

Så greit Vedum, vi kan også slutte å snakke om flyskam her i Norge. La oss heller skryte av oss selv og hverandre for at vi tar tog.

Men da må vi ha et togtilbud som faktisk gjør det mulig for folk å kunne velge tog fremfor fly. Med andre ord er ikke togskryt kun for oss enkeltpersoner.

Norge som nasjon må forstå hvor stor andel av klimautslippene som faktisk kommer fra flytrafikken og transportsektoren. En satsning på tog og redusering i flyreiser er essensielt for å nå de klimamålene vi har satt oss.

Vi må bli verdensmestere i å ta tog, skryte av det og inspirere andre — det er fremtiden!

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.