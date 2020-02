Filmsuksessen Parasitt er en seier for filmbransjen | Tor Erik Stubsjøen Martinsen

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Parasitt stakk av med fire gjeve Oscar-priser 9. februar, blant annet for beste regi og beste film. Det er den første ikke-engelskspråklige filmen, som var vunnet Oscar for beste film. Ikke bare var det historisk, men det vil nok også stå igjen som et vendepunkt for både kinokulturen og Oscar-akademiet.

Suksess-effekten

Det produseres tusenvis på tusenvis av spillefilmer hvert år. At Bong Joon-hos Sørkoreanske dramathriller Parasitt klarte å kave seg ut av høystakken, og vinne både Gullpalmen i Cannes og Hollywoods gjeveste pris, er mildt sagt imponerende.

Det er selvsagt en naturlig forklaring, med både momentum og en omfattende priskampanje, men utenlandske filmer har ingen god merittliste når det kommer til Oscar-gull.

Privat

Jeg kan være en smått pretensiøs filmkjenner og si at Oscar-priser ikke har noen betydning i dagens transnasjonale filmbransje. Det er til dels riktig, fordi akademiet kan på ingen måte diktere en films kvalitet. Kunst er til syvende og sist subjektivt.

Likevel har Oscar-prisene en betydning i et økonomisk perspektiv. En pris gir effekt på salg og billettinntekter, og det er tross alt penger som råder når nye filmprosjekter skal velges og vrakes.

Større filmverden

Når akademiet gir den gjeve statuetten til sørkoreanske Parasitt, er det et tydelig signal om at du ikke trenger en gjennomsyret Hollywood-produksjon for å vinne gull. Det kan gi et forsterket håp til internasjonale filmskapere om at den globale filmscenen ikke er forbeholdt hvite amerikanere. Den er for alle, uansett hvor i verden du kommer fra.

For det lages gode filmer, også utenfor USA og England. Banebrytende filmer. Svensk-georgiske I morgen danser vi, franske Portrett av en kvinne i flammer, polske Corpus Christi og syriske For Sama er eksempler på utenlandske filmer fra 2019, som har rystet og utfordret det tradisjonelle filmbildet, og de har et helt kritikerkorps bak seg.

Velg noe nytt!

Problemet er at ingen går og ser dem. De vil heller se Fast and Furious 8 eller Star Wars: The Rise of Skywalker. Dette er kommersielle filmerserier, som kanskje ikke har så mye originalt å komme med.

Forhåpentlig kan publikumsfavoritten Parasitt endelig snu denne trenden, med fire anerkjente Oscar-statuetter i ryggen. For prisdrysset var ikke bare en seier for Sør-Korea, det var en seier for hele det internasjonale filmsamfunnet.

Så neste gang du skal på kino, og må velge mellom den ørtende Avengers-oppfølgeren og den dere franske filmen fra Arthaus, tenk deg ekstra godt om. Kanskje er din neste favorittfilm fra Frankrike? Eller Brasil? Eller kanskje Sør-Korea?

