Tidligere denne uken la Donald Trump, sammen med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, frem sitt endelige utkast til fredsavtale i Midtøsten. Trump sa at prosessen hadde vist at Israel ville ha fred.

Det er lett å si når den parten en heier på, får alt, mens den andre parten ikke får noe.

Vil ha tilbake hjemmene sine

For mens Israel får beholde områdene de har okkupert, sitter Palestina igjen med absolutt ingenting. De blir tilbudt 50 milliarder dollar for å godkjenne avtalen, men det er ganske lite å selge landet sitt og friheten sin for.

Er det én ting avtalen viser, er det at Donald Trump har null forståelse for hvordan det er å leve i Palestina. Palestinerne lever i frykt, uten frihet og essensielle ting for å leve.

En har lett for å avfeie Palestina som en gjeng terrorister som vil utslette Israel, men det er selvsagt feil.

Dette er folk som vil ha tilbake hjemmene sine som ble okkupert av Israel, som vil ha mulighet til å kunne ta utdanning og generelt leve frie liv. Det er ikke er mulig under Israels okkupasjon, som blant annet har ført til at mange lever bak murer. Et liv bak en mur er ikke et fritt liv.

Vise stoppskiltet

FN har stadig kritisert Israel for hva de gjør som er folkerettsstridig, som for eksempel bosettingene i palestinske områder. At USA nå går ut og handler mot FN, er ikke bare dumt, men også uhyrelig farlig.

Det viser at USA er et land som ikke overholder samarbeid, eller menneskerettighetene for den saks skyld. Bør du kunne være onkel politi i verden, selv om du ikke håndhever universelle menneskerettigheter?

Nå må Norge ta stilling til det som skjer. Vi kan faktisk ikke bare sitte og glo på at USA valser gjennom verdenssamfunnet og gjør som de vil.

Vi, sammen med andre land, må ut og vise stoppskiltet. Hvis ikke, kan vi virkelig si at vi holder verdier som frihet, selvstendighet og menneskerettigheter høyt?

