Teksten jeg skrev til Si ;D som 15-åring, handlet om det som opptok meg aller mest da: følelsen av å ikke passe inn, opplevd urettferdighet og systemkritikk.

Den uttrykte sterk frustrasjon over et ungdomsmiljø på vestkanten som jeg opplevde som ekskluderende, kaldt og hardt. Jeg var aldri blant de som ble mobbet eller mobbet, men observerte det jeg opplevde som urett, fra utsiden.

Følelse av likegyldighet

Siden den gang har jeg fått jobbe mye med og opp mot ungdom, også i mine gamle hjemtrakter i Asker og Bærum. 15 år etter innlegget har jeg dessverre ikke inntrykk av at ungdomsmiljøet har endret seg til det bedre.

Fakta: «Femten i fremtiden» I år feirer Si ;D 15 år! 2. januar 2005 lanserte journalist Liv Skotheim Si ;D-siden i Aftenposten. Hun ville skape en plattform hvor unge kunne uttrykke seg og bli hørt. Det lyktes hun med. Gjennom disse 15 årene har flere tusen unge vært på trykk hos oss, og mange har engasjert, berørt og provosert det norske folk. I forbindelse med jubileet vårt inviterer vi tilbake «Si ;D-legender», skribenter som har markert seg ekstra, og som har vært med å gjøre Si ;D til den viktige debattarenaen den er i dag. De skriver om da de var 15 år, og om hva som vil være viktig for femtenåringer i fremtiden. Herman Ekle Lund var blant en av de første som skrev leserinnlegg hos oss. I januar 2005 skrev han et ærlig innlegg om en overfladisk ungdomskultur i Asker, og reaksjonene lot ikke vente på seg. Innlegget engasjerte voldsomt, og det var flere som tok pennen fatt for å svare. Nå, 15 år senere, har vi publisert det samme innlegget på nytt. Det finner du her.

Presset virker ikke å ha blitt mindre. Sannsynligvis har det eskalert i takt med digitalisering og livsførsel gjennom sosiale medier. Da jeg var 15, hadde mobiler kun SMS og Snake.

Det har vært en voldsom vekst i psykisk sykdom blant barn og unge siden den gang. Jeg tror en av de viktigste årsakene, særlig på vestkanten, er opplevelse av meningsløshet og likegyldighet. Mange har allerede «runda verden».

Det er ikke mer igjen å leve for enn å kopiere mamma og pappa. What’s the point? Symptomene ser vi blant annet i hedonistisk russefeiring – det nærmeste mange kommer et opprør i dag.

Vi må lytte

Samtidig har vi nok aldri hatt så mange kreative unge folk i Norge som i dag, innenfor alt fra rap til YouTube, blogg, dans, band og annet. Plattformene i 2020 legger til rette for å høres på en helt annen måte enn i 2005. Da var Si ;D en av få arenaer hvor ungdommer kunne ytre seg. I dag kan du dele meningene dine med resten av verden gjennom få tastetrykk.

Jeg tror på en bedre verden for barn og unge. Hvis utviklingen fortsetter og de tør å sette ord, bilde og bevegelser på hva de føler og mener.

Og at foreldre, trenere, lærere, rådgivere og politikere – sånn som meg – lytter mer oppmerksomt til hva de har å si enn da jeg var 15.

Aftenpostens arkiv

Tre kjappe med Herman Ekle Lund:

Hvordan var det å skrive i Si ;D?

Siden jeg var en av de aller første som sendte inn til spalten, hadde jeg ingen forventninger. Men responsen var overveldende: Det kom masse reaksjoner via e-post og meldinger, det startet en diskusjon i ungdomsmiljøene der jeg bodde, og det endte opp som diskusjonsoppgave på neste semesters norsktentamen. Deltakelsen i Si ;D bidro sannsynligvis sterkt til at jeg ble en aktiv samfunnsdebattant i senere år. Jeg fikk en nyttig erfaring om å stå til ansvar for egne meninger, og at det koster å stikke hodet fram, men også at man har muligheten til å påvirke andre gjennom egne ord.

Er det noe du angrer på at du skrev / eller ikke skrev?

Jeg angrer på at jeg ikke skrev til Si ;D flere ganger enn det ene innlegget. Det var en flott samtaleflate som jeg gjerne skulle deltatt mer i.

Hvordan kan vi sørge for at ungdom får en enda tydeligere stemme i samfunnsdebatten i tiden fremover?

Gi Si ;D enda større spalteplass, og jobb for at den når ut til enda flere. Lag og bruk plattformer og løsninger som gjør det lettere og mer aktuelt for ungdommer å delta. Kanskje det er mange som vil delta i debatten dersom de kan gjøre det gjennom andre uttrykksformer enn å skrive en tekst?

Her er de andre innleggene i serien «Femten i fremtiden»:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.