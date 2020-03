Når man reiser alene med fly, får man et skilt rundt halsen og en flyvert som passer litt ekstra godt på deg. Hvorfor finnes ikke denne ordningen på toget?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Første gang jeg fløy alene, var jeg fem år. Jeg skulle reise og besøke familien min på Vestlandet. Denne flyreisen gjorde jeg én til to ganger i løpet av et år, helt til jeg ble tolv. Da ville jeg ikke fly mer av klimavennlige årsaker. Da valgte jeg heller å sitte på toget i syv timer. Men hvorfor får man ikke «reise alene»-skilt og en konduktør som passer ekstra godt på deg, når man reiser med tog?

Mulig å få til

Jeg skjønner godt at syv timer er lenge å sitte på et tog for en tiåring, men jeg syns fortsatt muligheten burde være der! Det kan godt hende at jeg hadde fått reist alene med tog litt før jeg ble tolv, hvis denne reise alene-ordningen hadde eksistert.

Privat

Da jeg var ti-elleve år, spurte jeg om jeg kunne få ta toget, men mamma og pappa mente det var for lenge å sitte på toget uten noe spesielt tilsyn.

Det er klart at ikke alle er like komfortable med å sende barnet sitt alene på en syv timers togtur, men jeg tror en lignende reise alene-ordning på toget, kunne ha hjulpet.

