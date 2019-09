«Det er ikke medienes rolle å bevisst lure førstegangsvelgere over lang tid.» Dette sa valgminister Monica Mæland (H) etter avsløringen om at NRK-programmet Folkeopplysningen har manipulert elever ved Lillestrøm vgs. til å stemme Senterpartiet.

Som elev på Lillestrøm ble jeg selv utsatt for denne manipuleringen uten å være klar over det. Og det er jeg glad for.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jeg trodde jeg var bevisst på påvirkningen reklame og andre impulser fra mediene hadde på meg, og at jeg var kildekritisk. Men etter dette eksperimentet har jeg innsett at jeg tok jeg feil.

Tvilte aldri et sekund

Da jeg kom på skolen for en uke siden, ble jeg møtt av noen ungdommer fra «Den Norske Bonden» som delte ut vafler og brosjyrer i forbindelse med valgkampen.

Da jeg logget meg på PC-en, fikk jeg med en gang opp nyhetssaker fra Facebook-siden «Klimastreik Lillestrøm», også i forbindelse med valget. Og da jeg sjekket Instagram i matfriminuttet, skrollet jeg gjennom flere «memes» med Trygve Slagsvold Vedum fra en konto for elever på Lillestrøm.

På valgtorget ble jeg spurt om jeg kunne ha stemt på Senterpartiet, og jeg svarte at ja, det kunne hende.

Jeg tenkte aldri noe over det der og da, men det viser seg at alt var falskt: Det finnes ikke noe som heter «Den Norske Bonden», Facebook-siden består kun av «fake news», mens alle «memesene» jeg trodde var laget av en elev ved skolen, egentlig var laget av den 36 år gammel fysikeren Andreas Wahl.

Skjermdump Instagram

Jeg tvilte aldri et sekund på all denne informasjonen jeg fikk, noe som skremmer meg. Tenk så lett det er å spre feilaktig informasjon, og hvor vanskelig det er å skille mellom fleip eller fakta?

Mer klar over trusselen

Ungdom og førstegangsvelgere, vi som bruker mest tid på sosiale medier av alle aldersgrupper, er ikke klar over hvilken påvirkningskraft dette har på oss og hva det gjør med valgene vi tar.

Mange er nok enig med Monica Mæland i at det ikke er medienes rolle å «lure» førstegangsvelgere på denne måten, men for min egen del syns jeg det var bra med en oppvekker som denne.

Privat

Som førstegangsvelger var ikke «fake news» det første jeg tenkte på da jeg satte meg inn i politikken. Ikke hvordan reklame og impulser fra sosiale medier påvirket meg, heller.

Men etter eksperimentet og de erfaringene jeg fikk, er jeg mye mer klar over trusselen sosiale medier utgjør for demokratiet. Og det tror jeg at majoriteten av elevene på Lillestrøm vgs. er enige i.

Manipulasjon er noe vi må ta på alvor fordi vi lever i en verden hvor sosiale medier har fått en sentral rolle. For som Andreas Wahl sa da han fortalte om manipuleringen: «Vi ønsker å vise hvor enkelt det er.»

