Hva er det som skal til for at vi skal orke å bry oss om politikk? Er vi så overstimulerte av konstant tilgang på informasjon at mediene må skape et sirkus?

Dette var i hvert fall inntrykket vi satt igjen med etter partilederdebatten under Arendalsuka. Den kan ses på som et symptom på en skummel utvikling under hele valgkampen.

Mer reality enn debatt

Deltagerne ropes opp over høyttaler til jubel fra publikum. Temaene de skal «konkurrere» i, stemmes frem på mobilen. Programlederen kommer med sarkastiske slengbemerkninger til deltagerne, og vi hører latter fra salen. Deltagerne refererer til hverandre som «kjære deg» og roper til hverandre.

NRKs Fredrik Solvang fungerer mer som en programleder i et realityprogram enn ordstyrer i en politisk debatt. Han drar med seg publikum når han gjentatte ganger underveis ler av debattantene. Han får reaksjoner gjennom rettmessig å stille dem til veggs, men også gjennom sarkasmen underveis.

All harseleringen med debattantene underbygger følelsen vi satt igjen med etter innledningen: Dette er et underholdningsprogram.

Skal vi le av klimakrise, rasisme og brutte valgløfter? Temaene som tas opp, er livsviktige for store deler av befolkningen, ikke billig underholdning på TV.

Reklamemateriell for alle

I etterkant av denne og de andre nasjonale debattene gjennom valgkampen, publiserer de forskjellige partiene ulike klipp fra debatten som stiller deres stortingsrepresentant i godt lys. Samme debatt kan bidra med reklamemateriell for samtlige partier representert. Alle vinner.

Hvordan kan partier som er så uenige med hverandre, fremstå som like fornøyde etter en debatt?

Facebook og Instagram strømmer over med reklame for de ulike partiene, alle ønsker det beste for deg og alle. Delebilder med et kort – innimellom absurd – budskap spres rundt, tilsynelatende uten videre debatt. «Ja til trygge skoleveier» og «gutter og jenter skal gå i samme klasse». Finnes det egentlig noen partier som er uenig?

Politikernes argumenter er utslitte og gjentas til det kjedsommelige, selv om de gang på gang blir motsagt. Debatten oppleves for oss som en konkurranse om hvem som kan skrike sitt argument høyest og flest ganger, ikke som et forsøk på å finne en løsning.

Formidle, ikke selge

Debatter burde fungere som fora der velgerne kan høre politikere legge frem sin politikk. Mediene burde fungere som formidlere, ikke selgere. Medienes rolle som den fremste beskytter av demokratiet kan bli borte.

NRK, Aftenposten, Dagbladet, VG og alle andre relevante formidlere av informasjon må ta oppgaven sin mer seriøst ved neste valg.

Vi ber dere vennligst ikke falle for fristelsen av å trykke de oppslagene som selger mest og får mest klikk. Legg opp debatter på en måte hvor det ikke virker som at hovedpoenget er underholdning. Vern om demokratiet på en måte som er respektfullt overfor velgere og politikere.

Og til alle velgere i dette landstrakte land: Forbli kritiske og spørrende, ikke fall for denne overstimuleringen og behovet for underholdning i politikken.

