Rahman Rezai (17) skrev på Si ;D 4. april at yrkesfag er en skam og en løgn.

Privat

Det er synd at yrkesfag ikke var det du forventet deg. Du savner mer praktiske fag og praktisk rettet undervisning på yrkesfaglige linjer. Den norske modellen for yrkesfaglig utdanning er bygget rundt 2+2-modellen, hvor man normalt går to år på skole og deretter to år i lære før man avlegger fagprøve.

Feil forestilling

Spesielt i Oslo sliter vi med å få til dette med yrkesfag. Det er færre som søker, og vi har utfordringer med gjennomføringen. Det er veldig synd, for vi har stort behov for disse yrkesgruppene. Jobbmulighetene er også svært gode innen mange av disse fagene.

Når du er skuffet over kravene til teori siden du har valgt et yrkesfag, tror jeg noe av grunnen kan være en feil oppfatning av hva yrkesfag er.

Den gamle forestillingen om at «bare man er litt praktisk» vil yrkesfag passe for deg, lever fremdeles blant rådgivere, og ofte selges yrkesfag inn som løsningen for dem som er skoletrøtte eller ikke finner sin plass i den teoretiske skolen. Dette er veldig feil.

Brutalt

Innen alle yrkesfag er det en stor mengde teori du må kunne for å gjøre en god jobb. Den tiden du går på skole før du skal ut i lære, er også den tiden hvor du har de beste forutsetninger for å lære nettopp teorien.

Fakta: Møller Bil Skolen Møller Bil er en av de største læreplassene innen bilfaget i Norge, med nær 200 lærlinger. Hvert år fullfører 70-80 lærlinger utdannelsen sin ved Møller Bil Skolen.

Det fine med yrkesfag er at det inneholder både kunnskap og ferdigheter. I mitt fag er kunnskap å forstå hvordan et komplisert motorstyringssystem virker, mens ferdigheter er å kunne reparere eller skifte de delene som har feil.

Når du kommer ut i lære, vil du få rikelig med anledning til å jobbe praktisk, og har du med deg den teoretiske kunnskapen fra skolen, vil du kunne forene dette med det du lærer hver dag, gjennom praktisk arbeid i læretiden.

Jeg kan love deg at uten tilstrekkelig teorikunnskap, kan du neppe bli en god fagarbeider. Kanskje brutalt for dere som trodde noe annet, men slik er det.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.