Fredag hadde tusenvis, titusenvis av unge, engasjerte mennesker stilt seg opp foran Stortinget for å demonstrere. For å skrike. For å brøle. For å bue på late politikere og heie på andre engasjerte ungdommer.

Og så kommer du, Satirisk-komiker Thomas Teige. I flott dress. Jeg mente jeg kjente deg igjen fra et sted, men jeg klarte ikke sette fingeren på fra akkurat hvor. Men jeg hadde en liten følelse av at du, du kom ikke fra Stortinget.

Men akk, dette er vel en av de få tingene som beviser at vi som sto og streiket i dag, fortsatt er unge: optimismen, som ennå ikke er blitt knust fullstendig, brøt igjennom.

Folk gråt, jeg gråt

Da du sa dette:

«Vi i regjeringen må vise handlekraft. Fra og med i dag blir det endringer: Regjeringen lover å doble budsjettet til klimabistand. Vi lover å stoppe all oljeleting, og 1. juni 2032 stenger vi kranen og stopper all oljeproduksjon i Norge».

Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg aldri har hørt slik jubel før. Jeg så på vennene mine. Var dette tull? Dette måtte være en drøm. Jeg kløp meg i armen, og jammen var det ekte. Folk gråt, jeg gråt. Jeg skrek og hoiet og gråt, og jeg kunne ikke tro at dette var virkelig.

Kunne det være virkelig? Er ikke dette for godt til å være sant? sa en liten stemme helt bakerst i hodet. Men den ble overdøvet av den fortsatt så unge optimismen.

Fra lykketårer til skrik

Og jubelen nådde en overdøvende desibel da du, Thomas Teige, forkynte at vi til og med ikke fikk fravær. Det hele ble komplett med et banner hengende fra en bygning. Med bilde av Erna Solberg selv.

Og du gikk av scenen til øredøvende applaus fra 15.000 ungdommer som akkurat hadde fått igjen troen på menneskeheten.

Og i 10 minutter skinte solen, vi sang og danset og livet var bare herlig. Det hadde funket, vi hadde klart å omvende politikerne! En tilstand jeg nesten ikke kan beskrive i etterkant, et slags lykkerus-vakuum.

Jeg klemte vennene mine, og vi gråt, vi tutet av glede. Sendte meldinger i hytt og gevær, med to ord: «VI VANT!»

Så var øyeblikket over, idet konferansieren kom frem og sa at det var en spøk. For å vise at regjeringen selv aldri hadde sagt eller gjort noe sånt. En spøk.

Spoiler alert: Ingen lo. Ingen.

Og mine tårer, mine lykketårer ble kvalt i et sønderknust skrik. Jeg skrek. Fordi hele lykken og alt jeg hadde følt de siste 10 herlige minuttene, ble krøllet sammen som et stykke papir og kastet i søppelet. Og gledestårene mine ble til bitre, sinte, triste, og ikke minst skuffede tårer.

Ingen skam

Det du gjorde var, å spille på optimismen til 15.000 engasjerte barn og unge. Du utnyttet oss og all optimismen vi hadde i oss. Og latter, jubelbrøl og gledestårer ble erstattet med banning, buing, skrik og ekte tårer.

Ekte, triste tårer trillet nedover kinnene mine som en foss. Jeg kan med hånden på hjertet si: Jeg har aldri vært så skuffet.

Så da vil jeg spørre dere: Eier dere i Satiriks, eller du, Thomas Teige, ingen skam i livet? Tenkte dere dere virkelig ikke om to ganger før dere bestemte dere for å utnytte engasjerte mennesker? Engasjerte BARN.

Det skal dere ha, da. Det funket. Vi ble veldig sinte etter det. Vi skrek og bannet og buet og ropte og hoiet og viste bannefingeren unisont mot Stortinget. Men det var ikke bare til politikerne.

Det var til deg også, Thomas Teige.

