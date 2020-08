Utgjør virkelig kinesiske Tiktok en sikkerhetstrussel?

Adrian Tsui Gao (18) Varastyremedlem, Oslo Unge Venstre og styremedlem, Norsk Kinesisk Forening

For å ivareta sitt image som USAs redningsmann virker det som Trump bruker Tiktok som sin nåværende kinesiske syndebukk, skriver skribenten. Alex Brandon / AP / NTB scanpix

Angrepet på Tiktok kommer etter min mening av fordommer mot kinesiske selskaper.

I en tid hvor det er en økende tendens til å forby alt som har tilknytning til Kina, er underholdningsappen Tiktok på vei mot den samme skjebnen som Huawei i USA.

I fjor begrenset amerikanske myndigheter amerikanske selskapers frihet til å handle med det kinesiske telekommunikasjonsselskapet Huawei av nasjonale sikkerhetshensyn.

Nasjonal sikkerhetstrussel?

En av de mest populære underholdningsappene i verden med flere titalls millioner brukere i USA, vil potensielt bli forbudt. Selv om appen i stor grad blir brukt for å legge ut små snutter av dansing og synging, så er den merket som en nasjonal sikkerhetstrussel av den amerikanske regjeringen.

Den eneste begrunnelsen Trump-administrasjonen har for å forby Tiktok gjennom en presidentordre, er personvern. En frykt for at Tiktok samler inn personlige data om innbyggerne og misbruker disse, noe Facebook er blitt dømt for flere ganger.

Tiktok, derimot, får ikke bøter, som Facebook har fått. De blir heller gitt et ultimatum: Enten selger dere den amerikanske virksomheten til amerikanske eiere, eller så gjør vi det ulovlig for dere å operere her.

Dette er urovekkende.

Politisk spill

For å ivareta sitt image som USAs redningsmann virker det som Trump bruker Tiktok som sin nåværende kinesiske syndebukk. Dette mener jeg i stor grad er drevet av at et presidentvalg nærmer seg.

Det ser ut som han insinuerer at det som er kinesisk, er upålitelig. Selv om Tiktok nylig hadde en amerikansk administrerende direktør og hadde planlagt å ansette ytterligere 10.000 amerikanske arbeidere.

Dette etter min mening uberettigede angrepet på Tiktok ser ut til å være grunnet fordommer mot kinesiske selskaper. Selskaper som evner å bryte opp det amerikanske monopolet på teknologi. Alternativt finnes det reelle mekanismer og reguleringer for å ivareta personvern uten å forby Tiktok. Som å regulere hvor data kan bli lagret og strengere håndhevelse av personvern.

Adrian Tsui Gao (18), varastyremedlem, Oslo Unge Venstre og styremedlem, Norsk Kinesisk Forening. Privat

På denne måten behandler man alle selskaper med de samme rettferdige standardene i det frie markedet.

Dette er avgjørende. Fordi dette er langt ifra det siste kinesiske selskapet som vil dominere det amerikanske markedet. Og det vil til slutt være den amerikanske forbrukeren som blir skadet, spesielt ungdommen, dersom USA fortsetter å bygge denne «amerikanske brannmuren» under Trumps ledelse.

