Fraværsgrensen – elevenes redning

Mari D. Hald Styremedlem, Bærum Unge Høyre

16 minutter siden

Det norske elever faktisk trenger nå, er å komme tilbake på skolen, skriver debattanten.

Aldri før – i løpet av min skolegang – har så mange vært borte fra skolen som de siste to årene.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fraværsgrensen er rigid og må av flere grunner avskaffes, skrev leder av Oslo Sosialistisk Ungdom, Ella. B .H Lyngstad, i et Si ;D-innlegg.

Det som i Lyngstads øyne tvinger syke elever på skolen og presser de som har det vanskeligst, ut av klasserommet, gjør i mine øyne det motsatte.

Jeg er 17 år gammel og går nå mitt siste år på videregående. Aldri før i løpet av min skolegang har så mange vært borte fra skolen som de siste to årene. Jeg har venner som har benyttet fraværsgrensens midlertidige bortgang til å ta kjøretimer, trene eller rett og slett bare ta seg en rolig dag hjemme.

Det elevene trenger nå

Lyngstad skriver at det «elever i Norge trenger nå, er en skole som ser hver enkelt elev, og som ikke gir deg opp det sekundet du bikker 10 prosent fravær i et fag». Men det norske elever faktisk trenger nå, er å komme tilbake på skolen.

De mange, lange timene hjemme under koronaen har fått store konsekvenser for mange. Er det én ting pandemien lærte oss, er det at å sitte hjemme ikke har vært godt for ungdoms psykiske helse.

Det kan imidlertid være vanskelig for mange å komme tilbake til rutinene i ettertid. Fraværsgrensen sikrer at elever klarer å opparbeide seg gode rutiner ved at elever som ikke møter opp, får oppfølging.

Hjelper elevene

Videre skriver Lyngstad at aller verst «er det at de som har det vanskeligst, blir presset ut av klasserommet». De elevene som det her snakkes om, er de som foruten fraværsgrensen kanskje hadde falt helt av. Med en fraværsgrense er det enkelt å plukke opp hvilke elever som sliter med oppmøte, og hvorfor.

For på hvilken måte er det å la elever falle av, det elevene trenger? På hvilken måte er det å la være å sikre at elever får nok vurderingsgrunnlag og faglig kompetanse til å bestå et fag, det elevene trenger? På hvilken måte er det at man ikke fanger opp elever som sliter med oppmøte, det elevene trenger?

Likt oppmøte og likt antall timer er nødvendig for at norske elever skal gå ut av skolen med så like muligheter som mulig, uavhengig av foreldres bakgrunn.

Fraværsgrensen hjelper elevene.

