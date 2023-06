Kan man redde verden med angst?

Klimabrølet foran Stortinget 2019. «Klimabrølet foran stortinget i 2019 er redusert til et lite pip», skriver debattanten.

Skal voksne motivere unge til å gjøre noe med klimaendringene, må de bytte strategi.

19.06.2023 20:00

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Jeg gikk i fjerdeklasse da jeg så bilde av den lille isbjørnen for første gang.

Du vet den som klamrer seg fast til et ensomt, lite isberg som flyter akkurat over vannflaten. Det var begynnelsen på en oppvekst som stadig oftere ble avbrutt av skremmende, urovekkende bilder.

Etter hvert bilde, hver artikkel og hver håpløs nyhet får vi barn og unge, som er bekymret nok fra før, servert en aldri så liten påminnelse rett i fanget:

Det er forresten dere og deres generasjon som skal løse denne klimakrisen. Som skal sørge for at våre etterkommere skal få oppleve snø og sol, isbjørn og bier.

Er dette motivasjonen?

Vi var ni år og forsøkte å passe inn. Vi var 12 år og prøvde å holde motet oppe under en pandemi. Vi var 13 år og prøvde å balansere puberteten og hverdagen. Vi er 15 år og skal ha hele livet foran oss.

Allikevel sitter vi i samfunnsfagtimen og leser om at vi ikke kommer til å nå bærekraftsmålene, at fattigdomsmålet er fullstendig urealistisk, og at fremtiden ser unektelig dyster ut.

Å eksponere oss for brutale nyheter, statistikker og håpløshet alene vil kun resultere i en maktesløs generasjon med klump i magen og angst, som tar avstand fra utfordringene som nærmer seg med stormskritt.

Klimabevisste forbilder

Det ligger i kortene at det er de kommende generasjonene, inkludert min egen, som kommer til å kjenne mest på klimaendringenes konsekvenser. Det er vi som blir nødt til å iverksette de største tiltakene og tilpasse oss fremtidens klima mest. Men det er lettere sagt enn gjort.

For å klare dette trenger vi motivasjon – og håp.

Kan ikke politikere, næringslivsledere og mediene fortelle oss mer om alle de kloke menneskene der ute som jobber med å forhindre klimaendringene hver eneste dag? Hvorfor får vi ikke høre mer om dem? Fortjener vi ikke å høre om flere klimabevisste forbilder som aktivt jobber for å gjøre en forskjell?

Fra brøl til pip

Greta Thunberg burde være et forbilde for ungdommen. Men blant annet gjennom pressen og sosiale medier har flere voksne bygget opp et bilde av henne som dramatisk, nerdete og litt for mye.

Å være en klimabevisst ungdom er plutselig blitt «ut» blant mange

Dette tror jeg fører til mer skepsis enn respekt blant mange av hennes jevnaldrende. Å være en klimabevisst ungdom er plutselig blitt «ut» blant mange. Og klimabrølet foran stortinget i 2019 er redusert til et lite pip.

I en vanskelig situasjon er det krevende å reagere riktig. Men når det gjelder klimakrisen, er det avgjørende at vi tar gode og effektive valg. Så i stedet for å skremme oss med statistikk og dommedager, vær så snill: Motiver oss med en felles visjon om en felles fremtid.

