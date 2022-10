Klinikk-feministene ble dørgende stille når iranske kvinner reiv av seg hijaben

Celine Aas Leder, Kristiansand Unge Høyre

20 minutter siden

Fra en demonstrasjon i nærheten av det Iranske konsulatet i Istanbul, Tyrkia.

Feminismen i Norge baserer seg på feil grunnlag. Til tider er den også usolidarisk.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Da kjendisene Vanessa Rudjord, Synnøve Skarbø og Pia Tjelta lanserte sin nye kvinneklinikk som blant annet tilbyr kosmetiske inngrep, var det ikke mangel på sinte feminister som ville kansellere både gründerne og klinikken selv.

Kun noen få dager etter ble det kjent at den iranske kvinnen Mahsa Amini døde etter å ha blitt arrestert av landets moralpoliti fordi hun brukte hijaben feil.

Da ble det dørgende stille fra mange av klinikkfeministene.

Virker smålig

Selv om vi er et land som er kommet langt på likestilling mellom kjønnene, har vi fortsatt en vei å gå. Uten tvil.

Altfor få nordmenn definerer seg som feminister. Blant mine venner er det nærmest blitt et skjellsord. Da har norsk feminisme på mange måter mistet verdien sin.

Noe av årsaken handler åpenbart om hvilke kamper vi tar. Det er klinikken på Frogner et godt eksempel på.

Å kansellere Pia Tjelta, Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord for å kalle et kosmetisk inngrep for kvinnehelse virker smålig når man løfter blikket mot kvinners utfordringer utenfor vår egen boble.

Kvinner over hele verden mangler rettigheter

Mye tyder på at Mahsa Amini ble drept fordi hun ikke fulgte kleskoden til det iranske moralpolitiet arrow-outward-link . I Iran får ikke kvinner gå kledd i hva de vil. De får ikke være med hvem de vil, og de får i hvert fall ikke bestemme over sitt eget liv. Og dette skjer ikke bare i Iran.

Kvinner over hele verden mangler grunnleggende rettigheter. Millioner av jenter har hverken rett eller tilgang på utdanning som følge av styresmaktenes kvinnesyn.

Kvinner i Ukraina og utallige andre krigssoner brukes som våpen i krig og opplever både overgrep, voldtekter, tortur og lemlestelse.

Det perspektivet har store deler av den norske feminismen klart å miste.

Den usolidariske feminismen

Mye av feminismen i Norge baserer seg på feil grunnlag. Til tider er den også usolidarisk.

Når i all verden ble det feminisme at kvinner kritiserer andre kvinner for å ville løse reelle utfordringer mange kvinner føler på? Uavhengig av hva vi måtte mene om kvinneklinikken, kan vi ikke skyve under teppe at mange kvinner ønsker behandlingen klinikken ville tilby.

Ellers hadde ingen tenkt på å åpne den.

Og hvem er vi til å dømme kvinner som vil gjennomføre kosmetiske inngrep? I mitt hode er det nettopp dette kvinnefrigjøring handler om. Retten til å bestemme over eget liv og egen kropp. Om noen så ønsker å bistå kvinner med det, så er jeg den siste som skal stå i veien for dem.

Jeg tror norsk feminisme vil vinne mye på å ta tilbake sine egne røtter. Røttene som handler om kampen for at alle kvinner skal få leve frie liv og bestemme over egen kropp.

Det hadde gitt oss riktig fokus i kvinnekampen både i og utenfor egne landegrenser.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!