«Hvor mange prosent samisk er du?»

Johannes Vang Spaltist

I dag 19:30

Hvis du er 12,5 prosent samisk, hvilken del av deg er samisk da? spør Johannes Vang.

Helt siden jeg begynte å identifisere meg som samisk i slutten av tenårene, har jeg fått spørsmålet.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Jeg har alltid visst at vi har samisk blod i slekten, men som mange i min generasjon tok jeg ikke stilling til det før jeg ble eldre. For det var ikke før slutten av videregående at jeg fikk mer interesse for det samiske og derfor ville lære meg mer om språket og kulturen.

Til 18-årsdagen min fikk jeg min første gákti (kofte). Siden da har jeg begynt å lære meg språket og identifisert meg som samisk. Å være samisk er blitt en del av identiteten min og en del av det å være meg.

Jeg kler meg gjerne opp i gáktien min og bruker den til små og store anledninger. Jeg liker det, og jeg liker å vise frem det fineste jeg har. Men noe jeg ofte opplever når jeg er kledd i samisk tøy eller snakker om min samiske bakgrunn, er spørsmål som «hvor mange prosent samisk er du?», eller kommentarer fra folk som sier at de selv er «en åttendedel samisk».

Men hvis du er 12,5 prosent samisk, hvilken del av deg er samisk da?

Fakta Si ;D-spaltistene Johannes Vang (21) er daglig leder i et produksjonsselskap og jobber frilans i norsk film- og TV-bransje. Han er én av seks spaltister som skriver i Si ;D hver mandag. De andre er: Stine Bentzen

Osman Farah

Zaineb Abdulsatar

Noah Gylver

Helene Sofie Smit Les mer om dem her. Vis mer

Mer enn bare et regnestykke

Av en eller annen grunn regner mange ut hvor mange prosent av en nasjonalitet eller etnisitet de er. Det er mulig dette kommer av den økende utbredelsen av DNA-tester som kan si du er 6 prosent irsk, 16 prosent tysk og så videre. Prosentregningen tar ofte utgangspunkt i hvor stor brøkdel av dem lenger bak deg i generasjonene som var samiske. Ikke vet jeg, men jeg synes det er rart – og unødvendig.

Men om du er samisk eller ikke, skal ikke være et mattestykke

Hvis man absolutt skal gjøre et regnestykke ut av min «samiskhet», ser det slik ut:

Regnet fra samisktalende foreldre: 0 prosent same

Regnet fra samisktalende besteforeldre: 0 prosent same

Regnet fra samisktalende oldeforeldre: 62,5 prosent same

Men om du er samisk eller ikke, skal ikke være et mattestykke.

Ingen klar definisjon

I motsetning til våre finske naboer har vi i Norge ingen klar definisjon av det å være samisk. Noen regner det ut fra kriteriene for å kunne stemme i sametingets valgmanntall, som er følgende: Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten:

a) har samisk som hjemmespråk, eller

b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller

c) er barn av person som står eller har stått i manntallet, kan kreve seg innført i valgmanntallet.

Det du gjør det til selv

Jeg mener at enten er du samisk, eller så er du ikke. Er du født og oppvokst på Hamar og har en samisk bestemor fra Lødingen, kan du kalle deg samisk om du føler tilhørighet til det samiske.

Så lenge man tenker over den tilhørigheten og gjør noe ut av den, tenker jeg at alle som har røtter i Sápmi, skal kunne definere seg som samer. Også folk som er vokst opp i samiske områder som har sterk tilknytning til språket og kulturen, men ikke nødvendigvis er barn av samisktalende foreldre, bør kunne kalle seg samiske.

Samisk identitet er mer enn bare rein og lávvu. Ikke alle samer har samisk som morsmål. Å være samisk er en del av et fellesskap. Et fellesskap av folk med tilhørighet til samme region, kultur og språk.

Noe mange kjenner på

Etter å ha diskutert denne spalten med venner og bekjente har jeg fått tilbakemeldinger fra mange som kjenner seg igjen. Spesielt vi som kommer fra kystområder som ikke er «like samiske» som Kautokeino og Karasjok, blir målt matematisk.

Og det er i all hovedsak nordmenn som ikke definerer seg som samiske, som spør dette. De har gjerne en samisk oldemor selv og har regnet seg frem til at de er én åttendedel samisk, men tar ikke selv eierskap til det. Det er aldri samer som spør meg om hvor samisk jeg er.

Så selv om jeg vet at spørsmålet ikke kommer fra et vondt sted, ikke spør meg om hvor mange prosent samisk jeg er. Spør heller hvor jeg kommer fra, eller om noe du lurer på om samisk kultur. Fra det får vi mye bedre samtaler.

Og for å svare på spørsmålet én gang for alle: Jeg er 100 prosent same – og 100 prosent stolt av det.

NB! Denne spalten handler utelukkende om følelsen av samisk identitet og tilhørighet - og ikke om kriteriene for å stemme ved og stille til sametingsvalg.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken.