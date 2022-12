I høst fikk jeg se hvordan klimaendringene dreper dyrene i Afrika

Elvira Tollersrud 16 år

7 minutter siden

I perioden februar til oktober døde nærmere 400 sebraer i Kenya på grunn av tørken. – Jeg følte meg bare trist. For meg ble disse dyrene klimaendringenes ansikt, skriver Elvira Tollersrud. Bildet har hun tatt selv.

Kanskje vi unge skal gå i oss selv og ta litt mer ansvar?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

I november besøkte familien min et viltreservat i Kenya, men turen ble ikke så fin som vi hadde håpet. For meg ble den en øyeåpner for hvordan klimaendringene allerede dreper dyrene i Afrika.

I Nairobi, hvor vi bor for tiden, hadde det regnet, og det var grønt og frodig. I viltreservatet derimot var landskapet tørt og monotont med visne busker og døde trær. Da vi var der, hadde det ikke regnet på flere måneder – det er den fjerde gangen på rad at regntiden har sviktet.

Vannhullene var tørre, og gresset var dødt. Kadaverlukten lå som et teppe over hele området. Råtten og bitter.

Fakta Tørke i Kenya I perioden februar til oktober i år døde 250 elefanter i Kenya på grunn av tørke. I tillegg døde det 500 gnu, nesten 400 sebraer, 12 sjiraffer og 51 bøfler, ifølge Reuters. Tørken i Øst-Afrika er den verste på flere tiår, skriver Aljazeera. Global oppvarming og klimaendring påvirker Kenyas klima, og naturkatastrofer som tørke og flom blir stadig mer vanlige, ifølge FN. Vis mer

Mange døde dyr

Med korte mellomrom lå døde dyr strødd på den røde sanden. Jeg så døde sebraer, gnuer og en sjiraff som var i ferd med å råtne bort. Gribbene var de eneste som trivdes. De hadde nok å spise.

Det verste var likevel gnuen vi så. Den prøvde å reise seg med de siste kreftene den hadde, men seg stadig ned på bakken igjen. Etter en stund sluttet den å prøve. Den kjappe pusten døde ut, og blikket ble tomt og grått.

Jeg følte meg bare trist. For meg ble disse dyrene klimaendringenes ansikt. Bestyreren av reservatet fortalte at de fleste av dødsfallene vi så, trolig skyldtes den ekstreme tørken.

Enormt forbruk

Advent handler om å vente, om å vente på noe godt. Men i år lurer jeg: Hva godt har vi egentlig å vente på når liv på kloden vår dør foran nesen på oss? Vi kan faktisk ikke bare sitte her tilbakelent og vente. Nå må vi ta ansvar å snu på situasjonen!

Min generasjon er veldig privilegert. I alle fall vi som bor i Norge. Men vi har et enormt forbruk og har lagt oss til vaner som bidrar til klimaendringene, som igjen bidrar til massedød av dyr og mennesker i Afrika.

Men er vi unge helt uten ansvar for det som nå skjer? Vi må vel innse at det ikke bare er foreldrene våre som gjør oss til store forbrukere. Det bidrar vi også til selv med det kjøpepresset vi utsetter hverandre for.

Unge har ansvar også

Ungdommer skaper miljøer og grupper der vi føler oss presset til å kjøpe det «alle» har. Men trenger vi egentlig den nyeste mobilen eller enda en merkebukse – bare fordi de andre har det?

Kanskje vi unge skal gå litt i oss selv og ta litt ansvar. Det er viktig at alle endrer holdningene og vanene sine, både voksne og vi ungdommer.

Jeg møtte klimaendringene i november og ble skremt. Forhåpentlig når jeg frem til dere som leser dette. Vi ungdommer har makt til å endre vårt eget forbruk nå. Senere kan vi ta makt over klimapolitikken.

