Tyrkiske Asli (17): Ett år blant nordmenn - hva jeg har lært, og hva jeg fortsatt ikke forstår

Selv om det bare er én måned siden jeg var i Norge, er det er litt vanskelig å huske alt som skjedde i år.

Jeg har opplevd så mye og lært mye om meg selv og min egen kultur.

Norge og Tyrkia ligger jo ikke så langt unna hverandre, men nå når jeg er tilbake i Tyrkia, og når jeg tenker på året som utvekslingsstudent, legger jeg merke til alle de kulturelle forskjellene jeg måtte lære.

Intimsonen er viktig

Da jeg kom til Norge i august 2016, var alt som nordmenn gjorde, merkelig for meg, naturligvis.

Brunost? Hva var det for noe? Og tacofredag? Er ikke taco egentlig mexicansk?

Alt var spennende og nytt, og noen ting ble jeg vant til ganske fort. Derimot var det andre ting jeg oppdaget i løpet av året mitt, og noen av dem forstår jeg meg fortsatt ikke på.

For eksempel er intimsonen veldig viktig, og folk bør respektere denne. På bussen setter du deg ikke ved siden av folk du ikke kjenner.

Og skal du gå av på neste busstopp, skal du gjøre det tydelig med kroppsspråk at du skal ut.

Man kan ikke bare spør pent om noen kan flytte seg.

Bestevenner, så fremmede

Det sosiale livet i Norge er veldig ulikt det i Tyrkia. I Tyrkia er enhver situasjon bare en unnskyldning for å begynne å snakke med fremmede.

Folk spør deg hvor du skal eller om du trenger hjelp med noe hele tiden. I Norge er det helt annerledes.

Hvis du møter en bekjent på gaten, prater du ikke med dem, du bare smiler litt.

Det rareste var å møte noen på samlinger eller fester, og vi snakket sammen som bestevenner, men dagen etterpå sa vi ikke hei til hverandre en gang.

I begynnelsen trodde jeg det var noe med meg, men jeg skjønte at det bare er kultur her i Norge. Merkelig.

Vi er som en veldig stor familie i Tyrkia. Slik som jeg opplevde det, er familien en veldig viktig verdi, også for nordmenn.

Forskjellen er at i Norge lærer ungdommene å være uavhengige fra familien. De møter venner, drar ut eller finner på noe å gjøre. Vanligvis vil ikke familien forstyrre ungdommene sine, fordi dette er hva ungdommer gjør!

I Norge virker det som at foreldrene stoler mye mer på at barna klarer seg selv.

Selvfølgelig drar ungdommer i Tyrkia også ut, men tyrkiske familier er litt mer beskyttende overfor barna sine, og må hele tiden vite hvor barna er og når de kommer hjem.

Typisk norsk

Det er også en ting til som nordmenn gjør, som jeg fortsatt ikke kan forstå. Hvis de ikke har noe å gjøre (noen planlegger det også!), drar de på tur til skogs uten mål eller mening.

I Tyrkia går vi ikke ut av huset og vandrer rundt i skogen i flere timer

Det er selvsagt veldig beroligende å være ute i den vakre, norske naturen, men i Tyrkia, hvis du ikke har et mål, går vi ikke ut av huset og vandrer rundt i skogen i flere timer.

Dette kommer jeg alltid til å huske som typisk norsk.

Ta imot en student!

Hver gang jeg tenker på disse små forskjellene, blir jeg glad for at jeg dro på utveksling. Disse små detaljene jeg lærte i år, har gitt meg en uvurderlig og unik opplevelse.

Jeg er takknemlig for at jeg fikk oppleve Norge på nært hold og håper at mange i fremtiden får oppleve det jeg fikk oppleve.

Reis til utlandet, ta imot en utvekslingsstudent og skap en mer kulturelt forstående verden!