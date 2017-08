Navn: Bjørn-Kristian Svendsrud, formann i Fremskrittspartiets Ungdom

Betalende medlemmer: 2081

Alder: 24

Utdanning/bakgrunn: Utdannet jurist, sertifisert barrista, jobbet på bensinstasjon og vært salgskonsulent

Fra: Horten, bor i Oslo/Horten

Hva er dette? I denne intervjuserien kan du bli bedre kjent med standpunktene til de ni største ungdomspartiene.

Fredag 18. august møtes alle lederne til debatt i regi av Aftenposten og Arendalsuka. Debatten kan strømmes gratis på ap.no og på vår Facebook-konto fra klokken 19.30.

1. Bør vi ha en fraværsgrense på skolen?

– Ja, men med tre endringer. 1. Helsesøster skal kunne skriver ut gyldig fravær. 2. Obligatorisk kjøreopplæring skal være gyldig fravær. 3. Fravær innen for engasjement som politikk og idrett, må økes.

2. Bør vi legge ned pelsdyrnæringen?

– Tja. Det er ikke min rolle å si at den ikke skal ha livets rett. Men det er ingen grunn til at skattebetalerne skal finansiere en næring som mange er imot. Statlige penger til næringen må derfor fjernes helt, og det må stilles strengere krav.

3. Skal vi ha egen karakter i sidemål?

– Nei. Én av fem norske gutter går ut av ungdomsskolen ute å kunne lese og skrive skikkelig. En elev som sliter med å skrive og lese, skal bare måtte forholde seg til ett skriftspråk. Sidemål kan godt være valgfag for sterke elever.

4. Bør vi forby hijab på barneskolen?

– Ja. Slik jeg ser det, er hijab er et kulturelt plagg som skal dekke til kvinnen for at menn ikke skal bli seksuelt tiltrukket av henne. Dermed er det pr. definisjon seksualisering av små barn. Når man er ferdig med grunnskolen, er saken en helt annen. Da handler det om religionsfrihet.

5. Skal vi ha mindre ulv i Norge enn vi har i dag?

– Nei. Det er viktig med kontrollert rovdyrforvaltning i Norge, men det er også viktig at det ikke blir for mange.

6. Bør vi tillate eggdonasjon for enslige?

– Ja. I dag har staten en moralsk overbevisning om at eggdonasjon er galt. Jeg mener at staten ikke skal ha en moral på den måten.

7. Skal vi tvinge kommuner til å slå seg sammen?

– Ja. Noen mener sammenslåing føler til dårligere lokaldemokrati, men da går lokaldemokratiet på bekostning av velferdstjenester til folket. Og du får ikke dårligere lokaldemokrati av litt større kommuner.

8. Skal vi bore etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja?

– Ja. Vi sier vi er for et oljefritt Lofoten: Det skal ikke være en dråpe igjen! Men først må vi konsekvensutrede for å få kunnskapen vi trenger. Norsk velferd er fremdeles avhengig av at vi borer opp mest mulig. Vi står for tre prosent av verdens oljemarked, og andelen vår kommer til å bli slukt av Saudi-Arabia om vi gir oss.

9. Bør eksamen i grunnskolen og på videregående fjernes?

– Nei. Vi må alle pushe oss til det maksimale av og til i livet, og det å lære det mens man er ung, er viktig. Samtidig skal vi ta på alvor at mange sliter med psykiske problemer som topper seg i eksamensperioden.

10. Bør omskjæring av guttebarn forbys?

– Ja. Det er et vanskelig spørsmål. Men det handler om små gutter som ikke kan motsette seg inngrepet. Jeg ser ingen grunn, i Vesten, til å foreta den typen inngrep.

11. Skal vi ha en K i RLE-faget?

– Ja, det gjør meg ingenting. Men det er egentlig et irrelevant spørsmål. Innholdet i faget er viktigst. Vi må lære om ulike religioner. Det er fint at kristendommen kan ha litt større plass, siden vi er et sekulært samfunn som baserer seg på kristen kulturarv.

12. Bør hasj legaliseres?

– Ja. Men jeg mener det aller viktigste i rusdebatten er hvordan vi kan hjelpe tunge rusmisbrukere og ikke straffe dem. Derfor må bruk av narkotiske stoffer avkriminaliseres, men ikke salg.

