Regjeringen overser de svaksynte barna

Magnus Sølvberg (21)

Nå nettopp

Regjeringen velger å nedprioritere briller til barnefamilier som ikke har så mye penger, skriver optikerstudent Magnus Sølvberg (21). Foto: Frank May / picture alliance / NTB scanpix

Som optikerstudent må jeg si ifra.

7. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjettet for 2021. Et av forslagene er å kutte støtte til barnebriller. Dermed må barnefamilier med dårlig råd søke om sosialhjelp hvis de skal få dekket brillen. Som optikerstudent må jeg si at jeg føler med dere.

Viktigste sans

Synet er menneskets viktigste sans. 80 prosent av sanseinntrykkene kommer fra det du ser.

Med andre ord handler ikke bare redusert synsfunksjon om du må myse eller holde boken din på avstand. Hvor godt du ser, påvirker alle sanseinntrykkene dine.

Redusert synsfunksjon kan også være et symptom på underliggende sykdom. For eksempel diabetes.

Magnus Sølvberg (21), optikerstudent. Foto: Privat

Likevel har regjeringen valgt å nedprioritere briller til barnefamilier som ikke har så mye penger. Og ikke minst å nedprioritere de som er mest observante og nysgjerrige av oss: barn.

Motsigelse

Optikerbransjen skiller seg ut i Norges offentlige helsetilbud. Optikere jobber i en nesten privatisert helsesektor. Jeg synes derfor at det blir svært smålig og usosialt når regjeringen fjerner støtte og skal privatisere en helsetjeneste på nytt. En helsetjeneste som ikke utgjør en stor del av statsbudsjettet.

Det siste inntrykket jeg sitter igjen med som følge av avgjørelsen, er at regjeringen sier imot seg selv.

Regjeringen har gjentatte ganger forsvart og finansiert privateide barnehager og kommunale helsetjenester. Men de ønsker ikke å bevilge støtte til barnefamiliene slik at de kan vedlikeholde og styrke barnas viktigste sans – synet.

