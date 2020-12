13. desember: Julegavene kom ikke tidsnok til barna i Moria

Rauand Ismail (21) Bystyrerepresentant for MDG i Oslo

20 minutter siden

Rauand Ismail (21) har tidligere skrevet i Si ;D om hvordan det er å være homofil og muslim. I julekalenderen vår ønsker han å rette søkelyset mot flyktningbarna i Hellas. Foto: Kristine Aas

Kun 30 flyktninger er plukket ut. De vil ikke ankomme Norge før jul.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Fakta Julekalender: Unge om omsorg Hver dag frem til jul skriver unge mellom 13 og 21 år i Si ;Ds julekalender. De forteller enten om noen som har gjort noe beundringsverdig for dem, eller om noen samfunnet bør vise mer omsorg. Vis mer

Da jeg var liten, lærte jeg at julen handlet om omtanke. Det ser ikke lenger ut til at det finnes et snev at denne omtanken i norsk innvandringspolitikk. For mens mange av oss går hjem til varme stuer og godlukt fra kjøkkenet denne måneden, går menneskene fra den tidligere Moria-leiren en brutal vinter i møte.

Da Moria brant ned, mistet tusenvis av mennesker alt de hadde og eide. Stedet de pleide å sove. Leiren som ble bygget for 3000 mennesker, men til slutt huset rundt 13.000 flyktninger og andre migranter, finnes ikke lenger.

Uoppnåelige krav

Da det sto på som verst, og flammene ble kringkastet til alle mobiltelefoner, ga regjeringen oss et løfte. Vi skulle ta ansvar for 50 av dem som har satt livet på vent i Hellas, fordi resten av Europa nekter å ta dem imot.

Nå, tre måneder senere, kommer beskjeden om at kun 30 flyktninger er plukket ut for relokalisering til Norge. De vil ikke ankomme Norge før jul.

I høst skrev Rauand Ismail om å være homofil og muslim. Les innlegget her.

1643 flyktninger er så langt hentet fra Hellas og flyttet til andre land i Europa. Nå i desember går det åtte fly til Europa. Ingen av dem til Norge. Det kommer ingen Moria-flyktninger hit i år. I mine øyne har regjeringen stilt så strenge krav og ventet så lenge at Hellas ikke har kapasitet til å sende noen hit.

Rauand Ismail (21), bystyrerepresentant for MDG i Oslo. Foto: Kristine Aas

Telt i vinterkulden

Først skulle 8–10 andre land ta imot før oss. Så skal de vi tar imot, være flyktninger fra Syria. Som om ikke det var nok, skal de i tillegg tilhøre en familie med mindreårige barn som kan reise samlet til Norge.

I mellomtiden sover mennesker i tynne telt satt opp på pukkstein på et forblåst sted når vinterkulden treffer inn.

Regjeringens håndtering av Moria-flyktningene er som et omvendt julemirakel. Mens vi spiser julemåltider med familien vår denne julen, har tusenvis av mennesker, som vi har ansvar for, satt livet sitt på vent i et kaldt telt.

Det er fordi europeiske land som oss har brukt de siste årene på å vente på at alle andre enn vi selv skal ta ansvar. Det er nesten ikke til å tro.

Barna er taperne

Handlingslammelsen i møte med krisen i Moria er bare et symptom på en innvandringspolitikk som har spilt fallitt. Når alle land venter på at noen andre skal ta ansvar, ender ingen land opp med å ta ansvar.

Taperne er barna som har vokst opp i flyktningleirer så lenge de kan huske. Ikke i nabolandene til Syria og Afghanistan, men på vårt eget kontinent.

Det er noen som alltid mener at det er ansvarlig å stille krav i innvandringspolitikken. De misforstår. Når du har stilt så mange krav at kravene ikke lenger er mulig å oppfylle, så er ikke det ansvarlig. Da har du forsømt ansvaret ditt, sånn som regjeringen har i møte med flyktningene i Moria.

Hadde du spurt barna i Moria hva de ønsket seg til jul, vil jeg tro at de fleste hadde ønsket seg vekk derifra. Vekk fra telt. Vekk fra et liv på pause. Nå.

Men julegavene kom ikke tidsnok frem til barna i Moria. Regjeringen ville heller stille krav enn å vise omtanke.

Hva er det ekstra viktig å huske på denne julen?

– For alle som ikke feirer jul, er slutten av desember bare en måned uten kontakt med venner, med stengte kafeer og butikker. Særlig i år er det viktig å huske på dem. Gå tur med noen som ikke feirer jul. Drikk gløgg med dem over Zoom.

Vil du lese mer fra vår julekalender?

Det kan du gjøre her.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.