Det er på tide at vi asiater står opp for hverandre

Jessie Kong (19)

Nå nettopp

Det er på tide å slutte å beundre koreansk popmusikk, for så å kalle oss «ching chong kinamann», skriver Jessie Kong (19). Foto: Eduardo Munoz / Reuters

I så altfor mange år hatet jeg hvert eneste aspekt ved det kinesiske i meg. Det knuser meg.

Hatet mot asiater eksisterer, og det har eksistert lenge før koronaviruset ble stemplet som «chinese flu». Det var en ting da jeg gikk på barneskolen. Og det var en ting da mamma og pappa kom til Norge på 80-tallet.

Hvis vi skal ta et oppgjør med hat mot asiater, er det på tide å slutte å fikse neglene sine hos vietnamesere, for så å gjøre narr av språket deres. På tide å slutte å beundre koreansk popmusikk, for så å kalle oss «ching chong kinamann». Det er på tide å slutte å plukke kulturen vår fra hverandre fordi den er annerledes enn den vestlige.

Fakta Dette er saken En 21 år gammel mann er nylig siktet etter at åtte personer ble skutt og drept på tre ulike spa-klinikker i Atlanta-området. Seks av dem hadde asiatisk opphav.

Hatkriminaliteten mot amerikanere av asiatisk opphav har økt etter koronaviruset. De opplever mer vold, hærverk og hets enn før pandemien, viser rapporter fra flere organisasjoner.

Den siste tiden har flere demonstrert i gatene. På sosiale medier engasjerer emneknaggen #StopAsianHate. Kilder: Aftenposten og VG Vis mer

Det er på tide å slutte å forsøke å ta til seg det «beste» av det asiatiske, men samtidig latterliggjøre andre deler av kulturen vår.

Skjellsord som «lingling»

Det knuser hjertet mitt at min 76 år gamle bestemor ikke tør å gå på butikken fordi hun er redd etter at en eldre asiater ble angrepet på åpen gate.

Det knuser hjertet mitt at barn vender ryggen til asiater på skolen, fordi skjellsord som «lingling» er blitt deres navn.

Det knuser meg at jeg i så altfor mange år har hatet hvert eneste aspekt ved det kinesiske i meg. Hver gang klokken slo 11.11, ønsket jeg at jeg var hvit som alle andre.

Men aller mest knuser det hjertet mitt at ingen av oss har sagt ifra. Vi forsøker å være konfliktsky og holde oss unna det politiske rampelyset. Vi ønsker å opprettholde imaget som «idealminoritet». Dette har bare vært en fasade.

Men bak fasaden ligger så mye mer.

Jessie Kong (19). Foto: Privat

Stå opp for hverandre

Der finner du meg på fire år som plukker tomflasker med min bestemor for å pante dem og kjøpe brød. Der finner du meg sammen med fire andre barn, hos en eldre kinesisk dame, fordi foreldrene våre jobbet doble skift på kinarestauranten. Her trengte vi ikke ta med den «illeluktende» matpakken vår og spise den i stillhet på doen i friminuttet.

Det er på tide å slutte å elske maten vår, men hate kulturen vår. Det er på tide at vi asiater står opp for hverandre. Særlig for dem som ikke evner å ta opp kampen mot hets og hat mot asiater.

Det er på tide at vi slutter å normalisere hat mot enhver gruppe basert på mengden melanin i huden. Det burde ikke kreves at menneskeliv går tapt før vi sier stopp.

