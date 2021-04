Menn må bli flinkere til å snakke om følelser

Martin Strømme (18) 2. Nestleder Bærum Unge Høyre

Jeg tror ikke løsningen er mitt enkle innlegg, men vi må være flinkere til åpne for en arena hvor menn tør å snakke om følelser, skriver Martin Strøm (18). Foto: Fredrik Hagen / NTB

Vær så snill å ta den telefonen til noen du ikke har sett på lenge.

Menn og gutter snakker om alt mulig rart. Praten går i ett om alt mellom himmel og jord. Likevel er det et tema vi holder oss lengst mulig unna: Psykisk helse.

Det lengste samtalen strekker seg er «Hvordan går det?»

Og da forventer vi at svaret er «Det går fint med meg». Jeg har aldri fått et svar som forteller meg at noe kan være galt. Og det er ganske merkelig når man vet at det er såpass mange gutter som sliter.

Magen krøller seg

Menn topper faktisk den verste statistikken av de alle, selvmordsstatistikken. Nesten tre av fire av dem som tar livet sitt, er menn. Et tall som gjør at magen krøller seg hver gang jeg leser det.

Mange kjenner dessverre noen eller har hørt om en bekjent som har tatt livet sitt.

Vi er altfor dårlige til å snakke om problemene våre. Å snakke med noen kan være med på å redde menneskeliv. Likevel er det så enormt tabubelagt at vi snakker om angst, depresjon og psykisk helse med hverandre.

Jeg forstår det bare ikke lenger.

Martin Strømme (18), 2. nestleder Bærum Unge Høyre. Foto: Privat

Ingen «quick fix»

Jeg tror ikke løsningen er mitt enkle innlegg, men vi må være flinkere til åpne for en arena hvor menn tør å snakke om følelser.

Det bunner ut i at man må ha bedre undervisning om psykisk helse fra ung alder, tett oppfølgning av skolehelsetjenesten og normalisere det å prate åpent om psykisk helse.

Det finnes ikke noen «quick fix», men vær så snill å ta den telefonen til noen du ikke har sett på lenge, send den meldingen til kollegaen din og ikke vær tilfreds med svaret: «Det går fint med meg». Det er første skritt på veien.

Fakta Trenger du noen å snakke med? Her kan du få hjelp: Kirkens SOS: 22 40 00 40 eller chat: soschat.no

Røde Kors: 800 33 321 eller chat korspaahalsen.rodekors.no

Mental Helse: 11 61 23 eller chat sidetmedord.no

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 eller chat på 116111.no Vis mer

