Ungdom trenger rusreformen

Elisabeth Tangen (18) Leder for Aker Unge Høyre

7. juni 2021 08:00 Sist oppdatert i dag 12:18

En av vårens store debatter er rusreformen. Nå er den vedtatt, men den ble helt annerledes enn regjeringen så for seg. Foto: Heiko Junge / NTB

Problemet er at vennene våre uansett ikke hadde fått hjelp.

Mange på min alder har nok en eller flere venner som driver med rus. For dem startet det kanskje med å eksperimentere på fest, men etter hvert ble rusbruken et problem.

Flere unge har nok derfor stått på sidelinjen og fulgt med på at vennene sine har ruset seg for mye. Mange har også gått på en smell. En smell som kanskje til og med har kostet liv.

Møtes med straff

Hvert år dør nemlig 260 nordmenn av overdose. Det verste med at dette tallet er så høyt, er at det kunne vært lavere dersom folk kunne spurt om hjelp for vennene sine. Det er nemlig mange av oss unge som ikke tør å si ifra dersom venner sliter med rus, fordi vi vet de blir møtt med straff.

Problemet er altså ikke at vi rundt ikke vil hjelpe. For det vil vi. Problemet er at vennene våre uansett ikke ville fått hjelp.

Derfor ble jeg utrolig lettet da regjeringen la frem rusreformen. Den sier at vi skal gå fra å straffe de som sliter med rus, til å hjelpe dem. Forskjellen mellom å bli kastet i fengsel og det å få hjelp kan være forskjellen mellom å gi opp og det å komme seg opp på beina igjen.

Dessverre har ikke bare Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet nå gitt opp disse menneskene som sliter med rus. De har også gitt opp ungdommen som sliter.

Elisabeth Tangen (18), leder for Aker Unge Høyre. Foto: Helmine Syvertsen

Mobbeombud løser ikke alt

Det er nemlig ikke en nyhet at ungdom både driver og sliter med rus. Det har ungdom gjort i mange år. Dette er ungdom som kanskje sliter på skolen, blir mobbet eller føler seg ensomme. Ungdom som føler at de trenger en utvei fra en stressende hverdag.

Jeg synes det er merkelig at partiene som stemte ned rusreformen, ikke tenker på denne gruppen. Det er merkelig at disse partiene tror at mobbeombud og flere helsesykepleiere er det eneste som løser alle problemene til dem som sliter.

Men vi må våge å innrømme at problemet kan være rus, og da skal man bli møtt med hjelp.

Jeg vil ha et samfunn der man får lov til å feile, men da skal vi være der for å hjelpe dem opp på bena igjen. Jeg vil ha et samfunn der ungdom som sliter med rus, blir møtt med helseomsorg. Jeg vil ha et samfunn der vi har en rusreform, ikke straff.

