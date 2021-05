Til deg som bruker homo som skjellsord hele tiden

Selma Jenvin-Steinsvåg 14 år

Nå nettopp

Jeg tenkte aldri at du var homofob. Jeg tenkte derimot at du var en teit unge som ikke har utviklet språket ditt, skriver Selma Jenvin-Steinsvåg (14). Foto: Shutterstock / NTB

Mine ører har sluttet å reagere på «jævla homo».

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

«Fuck deg, din homse!» Utsagnet er drøyt. Det er ord du kanskje vanligvis ikke hører. For ungdommen derimot er disse ordene noe vi hører daglig. Flere ganger om dagen.

Ifølge en NRK-artikkel er slike ord blitt så normalisert at ikke engang lærere reagerer på det lenger. Da har det gått for langt.

Gått for langt

Mine ører har også sluttet å reagere på «Jævla homo», «Fuck deg, din homse» og «Er du gay, eller?» Synes ikke du også at det da har gått for langt?

Jeg er en 14 år gammel jente med to homofile fedre. Jeg tar meg ikke nær av slike kommentarer, jeg har hørt dem så mange ganger. Det jeg derimot tenker over, er at folk reagerer så sterkt på mine foreldres legning.

Hvis jeg nevner at jeg har to homofile fedre, forklarer de seg med: «Jeg er ikke homofob altså». Jeg tenkte aldri at du var homofob. Jeg tenkte derimot at du var en teit unge som ikke har utviklet språket ditt.

Selma Jenvin-Steinsvåg (14). Foto: Privat

Sier det til hvem som helst?

Hvis du kommer med slike kommentarer, må du kunne si dem til hvem som helst, når som helst og hvor som helst. Tør du si «Fuck deg, din homse» til mine foreldre som er gift og har tre barn?

Ja, vi har ytringsfrihet i Norge. Vi kan si nesten hva vi vil. Men mener du faktisk at dette er klokt å si? Hadde du sagt dette på et jobbintervju?

Det at homofili blir fremstilt på denne måten, gjør at mange blir usikre. Det gjør ikke bare homofile usikre, men alle andre. Man må slutte å fremstile annerledeshet som en dårlig ting.

Ulikhet gjør deg til deg

For tenk om vi alle hadde vært like. Tenk om vi alle skulle spist laks til middag hver mandag. Om vi alle skulle gått i de samme klærne, med de samme fargene. Om vi alle skulle hatt de samme interessene. Tenk hvor kjedelig det hadde vært.

Det at vi er ulike, er det som gjør oss til oss. Det som er viktig og riktig, er at vi skaper et samfunn hvor det er plass til alle. Hvor det er greit å være annerledes. Hvor det er greit å være seg selv.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.