Jente (21)

11 minutter siden

Kunnskap kan virkelig endre andres liv. Det er min historie et bevis på, skriver innsender. Foto: Andrii Zastrozhnov / Shutterstock / NTB

Min indre uro er intens. Jeg var 20 år før jeg fant ut hvorfor.

Dersom jeg ikke hadde blitt diagnostisert, ville det ifølge undersøkelser vært en større risiko for at jeg hadde utviklet rusmisbruk.

På videregående var jeg jenta med øynene klistret til PC-skjermen. Etter hvert orket ikke mattelæreren min å kommentere på det lenger. Så hun ga meg tillatelse til å drømme meg vekk i TV-seriene mine.

På slutten av skoleåret jukset jeg på mattetentamen for å bestå faget. I engelsktimene var fraværet mitt høyere enn oppmøte.

Dette er mye på grunn av at jeg har ADHD. Men det visste jeg ikke den gangen

Mangel på kompetanse

Vi trenger at lærere og voksne i skolen har mer fokus på og kompetanse om ADHD. Særlig om diagnosen blant jenter. Det må ikke nødvendigvis være gutten som er stor i kjeften.

Det kan være den høflige, sjenerte jenta i hjørnet som innerst inne trenger at læreren melder ifra om noe som burde undersøkes.

Det kan selvfølgelig være flere årsaker bak barn og unges adferd som ikke stammer fra ADHD, men som kommer til uttrykk gjennom lignende symptomer. Vær så snill, utfør likevel en form for undersøkelse.

Det er så viktig å fange opp hvorfor elever har de utfordringene de har.

Desperat etter hjelp

Hva om det faktisk er ADHD? Det kan gi eleven en lettere hverdag.

Før ante jeg ikke at en større grad av utfordringene mine var knyttet til tankekaos, indre uro og konsentrasjonsvansker.

Dersom diagnosen min var kjent for meg i ungdomstiden, er jeg overbevist om at jeg hadde sluppet å føle meg fullt så mislykket. Dessuten hadde studielånet mitt i dag vært ti ganger lavere.

Som 20-åring en tirsdag formiddag befant jeg meg på legevakten. Desperat etter hjelp. Etter flere runder i utredning fortalte psykologspesialistene meg om diagnosen min.

«Du har ADHD». Endelig forsto jeg meg selv og fikk hjelpen jeg fortjener.

Fant ro

Med medisiner kunne jeg for første gang være i et rom alene, uten å spille av musikk for å høre noe annet bråk enn alle tankene mine som konstant krasjet i hverandre. Det ble endelig mer ro og oversikt der inne.

Vi med ADHD har så mye potensial og bra å komme med. Mange av oss må bare få litt hjelp, så vi lettere kan fungere i hverdagen og mestre det vi ønsker.

Kunnskap kan virkelig endre andres liv. Det er min historie et bevis på. Derfor håper jeg dere lærere og lærerstudenter er oppmerksomme i fremtiden. Det kan utgjøre en stor forskjell.

