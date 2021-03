Hos mange unge vokser mørket litt ekstra i dag. Hvorfor løfter ikke byrådet blikket?

Johanne Marie Haanes (18) Oslo

6 minutter siden

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap), flankert av helsebyråd Robert Steen (Ap) og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), la frem nye tiltak for Oslo mandag. Foto: Berit Roald/NTB

Jeg tviler sterkt på at hjemmeskole for de eldste elevene er den riktige avgjørelsen akkurat nå.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mens solen gikk ned mandag kveld, kom den triste nyheten om at det igjen blir hjemmeskole for videregående skoler og ungdomsskoler i Oslo. For ett år siden var det den første mandagen med hjemmeskole. Ett år med varierende undervisning.

Det er én ting jeg kan si helt sikkert: Hjemmeskole fungerer svært dårlig. Ikke på grunn av lærerne, men fordi det rett og slett er vanskeligere å konsentrere seg og undervisningskvaliteten er dårligere over nett.

Det verste

Jeg sitter her og vet at to uker med hjemmeskole gjør at jeg mister 1/6 av tiden jeg har igjen på videregående. Jeg tror faktisk ikke byrådet forstår hvor mye disse to ukene betyr, hvor mye læring vi faktisk går glipp av og hvor høy prisen virkelig er.

Alt i alt er det faktisk ikke læringssituasjonen som er det verste, men at alt vil være annerledes neste år. Venner vil ikke lenger bo i den samme byen, vi vil ikke lenger kunne se hverandre hver dag.

De siste månedene med rødt nivå har vært vanskelige. Vi ser ikke vennene våre like ofte. Hvis vi ikke ses på skolen, kan vi heller ikke møtes hjemme hos hverandre.

50 viktige minutter

Vi har prøvd å være kreative. Vi har møttes ute, og det har vært mange digitale filmkvelder. Jeg begynner å bli lei av at alle skoletimer og samtaler med venner starter med «hører du meg?», «hvorfor ser dere meg ikke?» og så videre.

Johanne Marie Haanes (18). Foto: Privat

Siden november har vi vært på rødt nivå med unntak av én uke rett før vinterferien. Det gjør at vi sjelden har lunsj på skolen. Men de få gangene vi har det, gjør det skoledagen så mye bedre. Får ett år siden forsto jeg ikke hvor mye de 50 minuttene med vennene mine betydde, men også disse lunsjpausene blir revet vekk fra oss nå. Og med det blir det tyngre å komme seg gjennom skoledagen igjen.

Vanskelig å løfte blikket

Vi har snakket så fint om hvordan psykisk og fysisk helse er likestilt de siste årene. Vel, handlinger sier mer enn ord. Avgjørelsen som i dag ble tatt av Raymond Johansen (Ap) og hans byråd, viser hvordan de ser på ungdoms psykiske helse. Hos mange ungdommer vokser kanskje mørket litt ekstra i dag.

Det har gått et helt år, og tiden på videregående er i ferd med å renne ut for oss avgangselever. Vi har allerede begynt vaksinasjonen, og færre i risikogruppen blir nå smittet. Jeg tviler sterkt på at hjemmeskole for de eldste elevene er den riktige avgjørelsen akkurat nå.

Det kommer til å føles så godt å se de positive effektene av tiltakene om to uker, men hva med alle de negative sidene vi ikke kan se? De negative effektene som vil komme om ett år, to år eller ti år. Hvorfor snakker vi så lite om det? Hvorfor er det så vanskelig å løfte blikket litt lenger frem?

Debattanten er styremedlem i Vestre Aker Unge Høyre, men skriver på egne vegne.

