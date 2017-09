Jeg er ung og naiv, har store drømmer og håp for fremtiden som nok ikke alltid er helt realistiske.

Jeg har nå tatt to valg som sikkert flere av dere ser på som naive og idiotiske.

Kanskje noen av dere til og med vil le. Men de to valgene jeg har tatt, er ikke dumme eller naive.

De har jeg tenkt gjennom i en lang periode og er valg jeg ikke kommer til å angre på.

Jeg har valgt å stemme på Miljøpartiet De Grønne, og jeg har valgt å ta toget istedenfor å fly når jeg nå drar på utveksling til Wales.

Oljenarkomanen Norge

Jeg velger å stemme på et parti som vil jobbe for fremtidens Norge og ikke sitter fast i gammeldags tankegang.

Et parti som skal hjelpe narkomanen Norge ut av oljeavhengigheten og setter miljø og mennesker foran enkeltpersoners profitt. Et parti som vil gi oss en ny regjering uten Frp.

Dette er bare noen av grunnene til at jeg stemte på MDG. Jeg kan innrømme at jeg vurderte både SV og Rødt, men endte likevel opp på MDG i år.

Kan stoppe langs veien

Greit nok, tenker du, kanskje ikke det dummeste valget. Men hvorfor gidder du å sløse bort tid og penger på en så lang togtur?

Hvis verden skal bli grønnere og vi skal stoppe klimaendringer og ødeleggelsen av naturen, må vi alle gjøre vår del for å redusere vår innvirkning på naturen.

Å fly til Storbritannia kunne jeg gjort for en tredjedel av prisen og omtrent en fjerdedel av tiden jeg bruker på å ta toget.

Samtidig ville den flyturen stått for det høyeste CO2-utslippet jeg som enkeltperson forårsaker.

Jeg har tid til å ta toget og ser frem til å kunne sitte og strikke og nyte utsikten derfra.

For at det skal lønne seg litt mer og være enklere, kjøper jeg interrailbillett med syv reisedager. Da kan jeg stoppe langs veien og se flere steder, istedenfor å fly direkte og kun se destinasjonen.

Jeg synes reisen i seg selv skal være en del av opplevelsen, så for meg er det verdt det.

Alle valg påvirker

Et annet poeng er at jeg for hver togtur støtter den industrien som stimulerer til å få flere og billigere togavganger. Hver gang jeg velger flyet, er resultatet flere flyavganger og større flyplasser.

Jeg vil gjøre det lettere å ta tog i fremtiden, så derfor flyr jeg så sjelden som mulig.

Hadde alle fulgt min tankegang og valgt tog over fly oftere, hadde Regjeringen blitt truet med nedleggelse av flyplasser istedenfor nedleggelse av vårt eneste hurtigtog, som i dag går fra Oslo til Stockholm.

Alle de enkeltvalgene vi tar som enkeltpersoner, har en liten påvirkning, og hvis vi alle tok grønnere valg, ville markedet gjort det mulig.

Så jeg tar toget og stemmer MDG og håper at det i fremtiden vil lønne seg både økonomisk og tidsmessig!

Ikke bry deg med at de voksne synes du høres dum og naiv ut! Nå er det vår tur til å ta over førersetet og lede verden i en ny retning.

