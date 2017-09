Jeg kjenner mange som spiller på et lag eller bor i nærheten av flerbrukshaller. Jeg kjenner også mange som ikke har det, som de som bor på Sagene.

Istedenfor å bygge en flerbrukshall bygger de en skatehall. Men det er mer sannsynlig at det er flere som spiller fotball enn som skater.

Jeg mener vi trenger flere flerbrukshaller som er for flere enn én idrett, og den burde være åpen for alle. Ser ikke politikerne at vi trenger det?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Slutter i kulden

Når vinteren kommer, kan det bli veldig kaldt, så mange slutter med idretter som er utendørs, f.eks fotball.

Det jeg har merket etter å ha spilt fotball i alle disse årene, er at mange har sluttet fordi de ikke ville trene på vinteren, fordi det er kaldt ute.

Men hvis vi hadde hatt en flerbrukshall som vi kunne trent i, ville kanskje flere fortsette å være aktive.

Bevegelse og fysisk aktivitet er bra for kroppen, og det kan hjelpe på helsen, og da kan du leve lenger.

Fungerer andre steder

I en flerbrukshall skal alle som vil, komme og spille eller leke for å ha det gøy. Det skal være plass til både organisert og fri aktivitet. Dette har jeg sett fungert veldig bra i flerbrukshallen i Sogndal.

Det er mange som kanskje har lyst til bare å være med vennene sine, og da kan de dra til hallen og henge.

En flerbrukshall kan også brukes av barnehager, skoler og SFO.

Hvorfor ser ikke de som bestemmer, at vi trenger det? Kanskje de ser det, men de har ikke nok penger.

Da vil jeg hjelpe til å samle inn nok penger. Jeg tror mange er enig.