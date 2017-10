Norske dagligvarebutikker kaster i overkant av 60.000 tonn spiselig mat hvert år. Bare 48 prosent av dagligvarebutikkene har en avtale om å donere spiselig mat de ikke får solgt, til veldedige organisasjoner, ifølge Framtiden i våre hender.

Det årlige matsvinnet her til lands har etter mitt syn mye å gjøre med datomerking på matvarer, giddeløshet i politikken og hos folk flest, og for dårlige ordninger hos butikkjedene.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Merke oppbevaringen

Vanlige folk må lære seg matvett. En liter melk som er merket «best før» i dag, kan like gjerne drikkes eller brukes i annen matlaging dagen etter, men det kommer an på hvordan den håndteres av oss.

Dagligvarekjedene burde bli bedre på å merke maten med hvordan den skal oppbevares.

Må noen av grønnsakene jeg spiser, ligge i kjøleskapet? Hvordan skal egentlig juicen min oppbevares?

Regjeringen må pålegge dagligvarekjedene at mat som skal kastes, heller skal bli delt ut til forskjellige organisasjoner for trengende. Det ville vært nyttig med en slik lovregulering, for organisasjoner som distribuerer overskuddsmat, forteller at de ikke har nok mat å dele ut til dem som trenger det.

Alle vinner

Dagligvarekjedene burde våkne og bli enda mer engasjert i tiltak om matsvinn. Jeg ber derfor alle dagligvarekjeder om å bedre oppfølging på matvarer som nærmer seg «best før»-datoen.

Reduserer vi matsvinnet i Norge til null, gir det samme klimaeffekt som å fjerne mer enn 400.000 biler fra veiene, ifølge Framtiden i våre hender.

I en verden der klimatiltak for å oppnå 2-gradersmålet er en del av hverdagen og vi unge skal leve videre, er matsvinn en viktig del. Reduserer vi matsvinnet, får vi et bedre klima og de trengende mat. Alle vinner.

Les også:

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.