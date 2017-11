Nå om dagen er nesten alle ungdommer på sosiale medier. Enten det er på Instagram, Snapchat, Facebook eller Twitter, er det vanlig at ungdommene følger med på hva som skjer med alle venner og kjendiser.

Men burde ikke foreldre også følge med på hva barna driver med på sosiale medier?

Jeg har i hvert fall mesteparten av familien min på Snapchat og Instagram og har ingen problemer med det.

De voksne bestemmer

Foreldre som følger mer med i barnets sosiale univers, har større sjanse til å forhindre mobbing og lignende enn det uvitende foreldre kan.

Som forelder har man ansvar for å holde barnet trygt og vite at det har det bra. Men det er her mange gjør feil. Ikke å bry seg om hva barnet gjør på sosiale medier, kan gå ut over barnet.

Ungdom føler kanskje at foreldre er overbeskyttende og blir flaue når de skal se på kontoene deres i sosiale medier. Men er det ikke sånn at de voksne er de som bestemmer?

Barna har selvfølgelig rett til privatliv, men det blir altfor mye hvis de voksne ikke får lov til å se noe av det barnet gjør.

Nå kan man jo la være å snuse inn i absolutt alle meldinger og slikt, men man kan kanskje sjekke ting som for eksempel om barnet snakker med en de ikke kjenner eller legger ut upassende innlegg.

Mobbing og selvdrap

En annen grunn til at man bør passe bedre på, er mobbing. Forskning viser at ungdom som har opplevd mobbing, har høyere risiko for selvskading og selvdrapsforsøk. Ingen foreldre ønsker å få en telefon med den beskjeden.

Man kan også se det fra en annen vinkel: Å få en telefon der stemmen på det andre siden av røret sier at en jente på 15 år tok selvmord fordi din datter mobbet henne, er også svært alvorlig.

Hvordan kunne du vite at din datter som alltid hadde vært så snill, var en mobber og ikke det englebarnet hun hadde utgitt seg for å være? Ved å følge bedre med på nett.

Burde være en plikt

En annen grunn til å følge bedre med er overgripere. Det finnes mange folk som lurer barn på nett. Og selv om ikke alle barn svarer på meldingene, er det jo noen som gjør det, og det er oftest de sårbare barna som tror de er på vei til å få en ny venn.

Et møte med en slik overgriper kan gå fullstendig galt, og barnet kan sette seg selv i fare hvis ikke du følger med.

Det finnes mye farlig på nett, og det er din oppgave å sørge for at ditt barn ikke støter på det.

Mange foreldre trekker seg unna når barnet klager på at de bryr seg for mye om det de gjør på sosiale medier. Men når man har sjansen til å stoppe mobbing og mulige møter med overgripere, hvorfor ikke ta den?

Jeg mener det er viktig at foreldre følger med i barnets liv. Det burde være en foreldreplikt!

