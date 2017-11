Jeg er veganer og har vært det i snart to år. Man skulle ikke tro at folk kunne hate deg for å prøve å gjøre noe bra både for deg selv og verden, men så feil kan man ta.

Som veganer har jeg lært at jeg må være stille. Snakker jeg for høyt om maten jeg ikke spiser, er jeg ekstremist.

Jeg har lært at folk som stiller meg spørsmål om hvorfor jeg er veganer, som oftest ikke vil ha et svar som inneholder sannheten, for den er for drøy.

Jeg har lært at jeg tar for mye plass og at jeg er slitsom, pretensiøs og tar livet for seriøst.

Mye frustrasjon

«Det er ikke din oppgave å redde verden», sier de. Jo, det er det, men jeg gjør det ikke alene.

For det er ikke bare én persons oppgave å fikse miljøet, vi må være mange om det. Akkurat som med andre former for aktivisme.

Jeg er blitt møtt med så mye irritasjon og frustrasjon, og av mennesker som er ute etter å krangle. Jeg har lært meg at det beste for meg er å sitte der og ta i mot alle vitsene. Jeg har visst ingen rett til å si noe tilbake.

Men jeg lurer ofte på hvordan kjøttetere hadde reagert om jeg hadde oppført meg på samme måte tilbake? Her kommer noen eksempler på ting folk har sagt til meg:

«Hva slags ’mat’ er det du spiser, 'a? Hvis man kan kalle det mat, da»

«Får du i deg nok energi?»

«Savner du ikke en god biff noen ganger?»

«Jeg har skikkelig lyst til å bli veganer, men jeg elsker bacon og ost så mye!»

Samme mynt

Her kommer noen eksempler på hvordan det ville høres ut dersom jeg svarte med samme mynt:

«Hvilken type lik er det du har på tallerkenen i dag, a?»

«Blir du ikke litt sliten i kroppen av alt kjøttet som ligger og råtner i tarmene dine?»

«Ønsker du ikke noen gang at du kunne ha god samvittighet etter et måltid?»

Kanskje mange synes at veganerens utsagn høres veldig ekstreme ut?

Vel, de er ekstreme, men de er sanne, og de er noen av grunnene til at jeg har tatt et valg om ikke å konsumere produkter fra dyr.

Etisk syn

Noe annet jeg ofte også blir spurt om, er om jeg hadde spist egg fra en høne jeg selv eide. Svaret på det er kanskje.

Akkurat nå ville jeg ikke gjort det, fordi jeg er fornøyd med kostholdet mitt for tiden. Kanskje når jeg blir gammel og grå, hvem vet?

Jeg blir også ofte fortalt at Norge faktisk har en av de beste kjøttindustriene i verden. Ja, det har vi. Men betyr det at jeg bare skal slutte å leve etter mine etiske syn?

Det er ikke lett for meg å skrive denne teksten med vissheten om at den skal gis ut.

Men jeg vil gjøre noe som skremmer meg, jeg vil ytre min mening og fortelle om mine opplevelser.

Teksten er ikke skrevet for å angripe noen, men for å sette et lys på hvordan det er for meg, og mange andre, å være veganer i dag. Jeg er ikke veganer for å såre noen, det går på en måte imot hele den veganske tankegangen, men jeg tror mange glemmer dette.

Så her er en liten påminnelse om at det kanskje er greit å spare den neste veganervitsen.

