På valgvakene i det ganske land satt borgerlige folk og jublet som om kreft var kurert, og sosialister gråt som om Trude Drevland var ute av Skal vi danse.

Tro meg, jeg var i ekstase da jeg fant ut på at partifellene mine og jeg var med på å skrive historie. Men det som slo meg, er at de fleste som satt rundt på valgvaker merker lite.

Det er ressurssterke mennesker som klarer seg fint uavhengig om det er Solberg eller Støre som styrer.

Men de som sitter nederst ved bordet, det er de som merker politikken mest.

Rusmisbrukere får nå bedre hjelp. Jeg forventer at Regjeringen skal fortsette det gode arbeidet (her må støttepartiene få masse skryt) innenfor rusomsorgen.

Folk er lei av angrep

Der kan være mange grunner til at det ble borgerlig flertall. Hovedgrunnen, tror jeg, er at ting går utrolig bra i dagens Norge.

Folk tror ikke på Aps historie om et kaldere samfunn, og det skjønner jeg godt siden de overhodet ikke hadde belegg for å si det.

Jeg tror også folk er lei av at venstresiden angriper høyresiden fremfor å snakke om egen politikk, og når de blir konfrontert med det kommer «dette er et veivalg»-retorikken frem raskere enn de klarer å si «skattekutt til landets rikeste».

Arbeiderpartiet har lite å feire, SV og Sp derimot gjorde gode valg. SV tror jeg fikk en oppsving på grunn av Ap-velgere som forlot partiet sitt etter Aps flørt med KrF.

Men Sp, som nesten doblet seg, tror jeg traff en nerve med både retorikk og politikk.

Jeg har mange forventninger

Som ung har jeg mange forventninger til Regjeringen. Nå er jeg heldig fordi 11 måneders studiestøtte ble innført forrige regjeringsperiode.

Men om jeg skal se tilbake til ungdomsskolen, husker jeg en rekke ønsker jeg hadde til forandring.

Nynorsk må bli valgfritt, det var viktig for meg som ungdomsskoleelev, og det er fortsatt viktig for meg siden det ødelegger mer enn det hjelper.

Både på vegne av nynorsk og elevene.

Jeg forventer at Regjeringen flytter eksamen til før russetiden. Jeg forventer at unge rusmisbrukere skal få den hjelpen de trenger. Og jeg forventer at alle partiene på Stortinget jobber sammen for et Norge på sitt beste.

Noe jeg også forventer av Erna Solberg, og mitt eget parti, er at vi står enda sterkere opp mot uakseptable ting når de blir sagt. Jeg er glad i at politikere er klartalende.

Men det betyr ikke at man skal tolerere alt som blir sagt fordi det er klar tale. Så om det er klimaskepsis eller innvandring, så forventer jeg at Høyres politikere er klare på hva som er akseptabelt.

Og selv om Støre ikke er en av favorittpolitikerne mine, for å si det mildt, så har han mye rett når han kritiserer Solberg for hva slags retorikk hun tillater som statsminister.

Så jeg håper at hun tar tak, ikke bare liker og deler. Det tror jeg ikke bare gagner Høyre, som har en rettferdig innvandringspolitikk, men også samfunnsdebatten rundt både innvandring og integrering.