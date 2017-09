Innlegget er en del av kampanjen #Mittvitnemål, som er igangsatt av organisasjonen Unge funksjonshemmede.

Å finne seg til rette på en ny skole uten å kjenne noen, var mye tøffere enn jeg trodde.

Jeg kom fra en liten skole til et mylder av mennesker, men visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg.

Usikkerheten var et faktum, og dette var mye av grunnen til at mitt første år på videregående var preget av ensomhet.

I tillegg ble arbeidsmengden for voldsom, noe som førte til at jeg droppet ut av tre fag.

Det var en vanskelig avgjørelse, men absolutt nødvendig på daværende tidspunkt.

En turbulent prosess

I løpet av de to neste skoleårene fikk jeg flere gode venner. Det som derimot var en svært turbulent prosess, var lærere og tilrettelegging.

Jeg byttet lærere ofte, og reaksjonene og graden av aksept blant dem var naturligvis forskjellig.

Noen så meg og bidro til å skape trygghet og forutsigbarhet, men jeg følte ofte at jeg måtte kjempe for å få dem til å forstå hva funksjonshemningen min innebar, og hva jeg trengte for å komme meg gjennom skolehverdagen.

Ikke minst hvorfor. Utmattelsen kan ikke alltid ses, ei heller forklares presist nok. Jeg endte med å droppe ut av fire fag.

Jeg gir ikke opp

Veien mot et nesten-vitnemål har vært lang, og veien mot et gyldig vitnemål vil bli enda lengre.

Den høytidelige avslutningen i 3. klasse på videregående var for meg både en ende og en begynnelse. Tre år er omme, men min reise mot et vitnemål er ennå ikke over.

Vitnemålet vil gi meg friheten til videre utdanning, til å utforske mine egne interesser og de mulighetene jeg har.

Derfor minner jeg meg selv på ikke å gi opp. Jeg skal gjøre det jeg kan for å fullføre. Jeg vil ikke la funksjonshemningen min stoppe meg!