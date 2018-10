KrF har kommet frem til et veivalg. Et veivalg som ikke bare får konsekvenser for oss, men som også vil få store konsekvenser for hvilken regjering og statsminister vi har i Norge over nyttår. Da er det viktig å realitetsorientere seg og vite at velgerne for ett år siden også gjorde et valg.

I god tro

I valgkampen 2017 hadde KrF et samarbeidsvedtak som sa at vi pekte på Erna Solberg som vår statsminister. Alle som engasjerte seg på stand, snakket om KrF som et ikke-sosialistisk sentrumsparti som ville søke støtte med sentrum og partiet Høyre. Mange velgere stemte på KrF i god tro om at de da stemte på Solberg som statsminister.

Etter valget holdt vi det vi lovet og støttet dagens regjering. Vi har i fem år samarbeidet med de ikke-sosialistiske partiene der vi har fått gode KrF-gjennomslag. Samtidig gjorde vi et elendig valg.

Dårlig oppslutning

Hele det siste året har vi hatt svært dårlig oppslutning på meningsmålingene. Det presser seg frem at KrF er nødt til å komme i posisjon. Men selv om det går dårlig for et parti på fire prosent, betyr vel ikke det at vi kan kaste en velfungerende regjering. Vi kaster ikke regjeringen på en useriøs sak, i hvert fall når vi ikke har gjort det på tidligere, mer alvorlige saker.

Mitt budskap er enkelt: La oss ikke felle Erna Solbergs regjering midt i stortingsperioden. Det vil være dårlig for KrF, men det vil være et desto dårligere valg for landet vårt. La oss heller innlede forhandlinger med den sittende regjeringen for å se hva vi faktisk kan få gjennomslag for. Etter fem år med godt samarbeid skulle det bare mangle.

