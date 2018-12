Linn Isabel Eielsen (18) er forfatter, illustratør, skuespiller og musiker. Hun er fast bidragsyter i Haugesunds Avis med tegneserien L-innsikt.

– Hvilke saker er du mest opptatt av?

– Menneskerettigheter, psykisk helse og kulturpolitikk.

– Hva har 2018 gitt deg av erfaringer du vil ta med deg videre?

– Jeg lærte i fjor at jeg ikke måtte ta på meg for mange oppdrag som krevde reising i skoletiden. Det testet jeg i år, og jeg har hatt det mye bedre med både skole og helse. Erfaringen er egentlig at jeg må lære meg å si nei til ting jeg ikke har lyst, tid eller kapasitet til å gjøre.

– Hva er dine mål for 2019?

– Jeg står overfor et veldig vanskelig valg av studier, og jeg må finne ut hva jeg skal finne på. Skal jeg bli med menneskene som betyr mye for meg, skal jeg søke utenfor Samordna opptak eller skal jeg jobbe et år? Jeg vet bare at jeg må gjøre noe, og det begynner å skrumpe inn på tid. Så målet mitt er å klare å ta et valg jeg kan leve med.

– Hva har du mest lyst til å jobbe med i fremtiden?

– Hvis jeg kunne velge helt fritt hva jeg ville jobbe med, så ville jeg gjort akkurat det jeg gjør nå. Lage tegneseriestriper, spille konserter, skrive manuskripter og gjøre helt nye ting hver måned. Jeg tror det er det som er frilanseryrket, og det er nok det jeg vil. Det var skummelt å si.

Linn Isabel Eielsen

– Hvem er forbildet ditt?

– Forbilder har jeg mange av, og et av dem er Tegnehanne. Hun skriver veldig bra om både tull og alvorlige ting. Jeg pleide å lese tegnebloggen hennes da jeg var 12-13 år, og jeg husker at jeg virkelig skulle ønske jeg hadde en tegneserie, men at jeg ikke turte fordi jeg ikke var morsom nok. Hehe.

– Hvilke hendelser i din ungdomstid har vært viktigst for deg?

– Det å begynne på videregående og møte mennesker med samme interesser som meg, og det at jeg sakte, men sikkert innser at alt som blir sagt om meg, ikke nødvendigvis er helt sant. På godt og vondt.

– Hva tror du kan bidra til å gjøre ungdomstiden finest mulig, sånn generelt?