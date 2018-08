Åsmund Stemland (20) stiller noen gode og betimelige spørsmål i sitt innlegg om en hendelse i episode fem av vårt realityprogram Ex On The Beach Norge.

På skjermen kan man se at to kvinnelige deltagere går svært langt i sine seksuelle tilnærmelser mot en av de mannlige deltagerne. Mannen sier nei gjentatte ganger, men kysser og koser litt også.

Stemland lurer på om situasjonen ville sett annerledes ut, eller om produksjonen ville grepet inn, hvis det var en kvinne som ble utsatt for det samme av to menn, og han stiller også spørsmål ved kanalens ansvar for holdninger.

Avventet situasjonen

I det aktuelle tilfellet Stemland refererer til, bryter ikke produksjonen inn, og seansen blir vist på TV. Vurderingen som ble tatt underveis, var å avvente og se om situasjonen eventuelt eskalerte. Produksjonen satt parat.

Hendelsen får en avslutning ved at den mannlige deltageren forlater rommet etter en halvtimes tid, etter å ha akseptert en massasje fra kvinnene.

Vurderingen om å sende hendelsen på TV blir tatt etter å ha sett hvordan resten av kvelden og neste dag utspiller seg. Kvinnene beklager sin oppførsel neste morgen, unnskyldningen blir akseptert, og de tre er fortsatt venner.

Seansen problematiseres også av deltagerne i villaen – både samme kveld og også i intervjusituasjon neste dag.

Anita Arntzen

Ikke uproblematisk

Uten tydelig refleksjon rundt situasjonen fra samtlige som var delaktige, ville dette vært vanskelig å vise på TV. Det er heller ikke uproblematisk å vise det når refleksjonen er med.

Vi har blant annet valgt ikke å publisere klipp av hendelsen i sosiale medier, fordi vi mener hele konteksten og etterspillet hendelsen får, bedre belyser problemstillingen Stemland tar opp.

Men vi tar programmets målgruppe på alvor og har tro på at seerne selv evner å problematisere det de ser på. Det er Stemlands innlegg forhåpentlig et bevis på. Og så håper vi at en økende bevissthet rundt grenser kan være ett av utfallene av sekvensen.