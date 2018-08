I høst skal byrådspartiene i bystyret, med Arbeiderpartiet i spissen, behandle et forslag fra Ungdommens Bystyremøte om overvåking i Oslo-skolen.

De kommer til å ha et valg mellom å gjennomføre politikk som faktisk fungerer, eller å gå inn for den personverninnskrenkende quick-fixen de vedtok i fjor høst.

Mest sannsynlig går de for det siste. Men burde de det?

Helomvending av byrådet

I fjor høst var det noen flere voldsepisoder enn vanlig på enkelte skoler i Oslo. Da gikk Oslo Høyre ut og sa at skolene trengte overvåkingskameraer, narkohunder og mer politi. Både Elevorganisasjonen i Oslo og daværende skolebyråd, Tone Tellevik Dahl (Ap) var skeptiske.

I en sak i Dagsavisen 25. august 2017 uttalte daværende skolebyråd at hun mente at Høyres utspill om mer politi, videoovervåking og narkohunder i beste fall var naivt, og at det vitnet om «manglende forståelse for kompleksiteten i utfordringene mange skoler og elever sliter med».

Noen måneder senere gjennomførte byrådet en snuoperasjon. 25. oktober 2017 vedtok de at bruk av videoovervåking i skoletiden kunne tillates ved spesielle tilfeller.

To måneder etter at skolebyråden sa at Høyres forslag var på grensen til naivt, hadde byrådet hennes altså blitt naive selv.

Trenger miljøarbeidere

Videoovervåking forebygger ikke vold. Miljøarbeidere gjør det.

Der overvåkingskameraer hjelper politiet med å fange en som har begått en kriminell handling, hjelper miljøarbeidere med å forbedre skolemiljøet.

Miljøarbeidere ser de ungdommene som kunne finne på å begå en kriminell handling, før de gjør det.

Siden overvåking ikke forebygger vold, er det en dårlig quick-fix av problemene noen Oslo-skoler har. Å sette opp et overvåkingskamera på en skole fremfor å ansette en miljøarbeider, er som å sette et plaster på et kjøttsår.

Det er dårlig symptombehandling av et komplekst problem som ikke kan reduseres til et spørsmål om kriminalitet.

Nå skal det sies at overvåking kan fungere forebyggende, men det er bare når det er snakk om hærverk. Overvåking av fellesarealer etter skoletid ser jeg ikke på som et problem.

Men å overvåke elevene i skoletiden, når de må være der, er en innskrenking av deres personvern.

I stedet for overvåkingskameraer, må vi ha forebyggende tiltak og ekte personer som viser kjærlighet og omsorg.

Barn har rett på personvern. Vi må ikke innskrenke den rettigheten.

Kjære Oslo Arbeiderparti, la oss forby overvåking i Oslo-skolen.

