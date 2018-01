På Si ;D 19. januar skriver leder i Oslo Grønn Ungdom, Christine Evjen (17), at det er all grunn til å juble over at regjeringen har gått inn for å legge ned norsk pelsdyrnæring.

I fjor var Høyre og Frp avgjørende for Stortingets vedtak om bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen. Vedtaket omfattet blant annet et nytt dyrevelferdsprogram som pelsdyrbøndene allerede har investert mye i å implementere.

At næringspartiene Høyre og Frp, som er opptatt av forutsigbarhet for bedrifter og næringer, bestemmer seg for å avvikle pelsdyrnæringen bare ett år etterpå, er uverdig og skuffende.

Det varsler om en uforutsigbar fremtid for norsk landbruk.

I vårt langstrakte land med kun tre prosent dyrkbar jord mener jeg vi er helt avhengige av alle små og store bruk.

Pelsdyrhold er for mange bønder den attåtnæringen som holder hjulene i gang på gården og som gjør driften til et levebrød.

Dersom norsk pelsdyrnæring blir avviklet, er jeg redd vi vil se mange mørke vinduer rundt om i bygdene våre.

Vedtaket om den bærekraftige utviklingen skulle legge til rette for fremtiden og de unge bøndene som drømmer om å overta familiegården, investere for første gang eller som allerede har gitt alt for å bygge opp sin egen arbeidsplass.

Man kan være uenig i mye, men at noen kan juble over at opp mot 200 familier vil miste hele sitt livsgrunnlag, er for meg helt uforståelig.

