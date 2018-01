Ungdom blir bedt om å senke kravene til seg selv. Samtidig økes kompetansekravet for å bli lærer til mastergrad.

Vi må ikke stresse så mye, men om vi ikke engasjerer oss, er vi late og selvopptatte.

Vi skal ha et sosialt liv, men blir møtt av voksne som rister på hodet fordi vi fester i helgene. Velkommen til det dobbeltmoralske samfunn.

Som 18-åring er det mye man skal være. Elev, barn, ung voksen, forbilde, ansatt, venn, kjæreste. Ofte skal man være flere på en gang. Og alle rundt deg ber deg være deg selv.

Er jeg meg selv?

Er jeg meg selv når jeg sitter oppe hele natten og pugger til morgendagens prøve? Er jeg meg selv når jeg drikker meg sanseløs på en fredagskveld? Eller når jeg forteller hvor presis og pliktoppfyllende jeg er, til sjefen min?

Er jeg meg selv når jeg legger ut bilde av søndagens skitur på Instagram og kaller det «balsam for sjelen»? Eller når jeg sliter meg ut for å arrangere «Krafttak mot kreft» for årets russekull?

Som 18 år gammel jente kjenner jeg meg mektig lei av all masingen.

Om at jeg må jobbe hardt, men ikke for mye.

Om viktigheten av å engasjere seg, men at jeg ikke må ta på meg så mange frivillige verv.

Matbutikken irriterer meg

Det er kommet til det punktet hvor en tur i matbutikken irriterer meg: Hos oss er det billig å spise sunt, velg sunt, sunt er bra – men fremme ved kassen, hvor du blir stående altfor lenge, ligger sjokoladene og pastillene og brusen og hvisker «mersalg» i ørene dine.

Og du kjøper det, så klart – du står jo der med det sunne dritet i handlekurven og har lest på VG Nett at det er lov å unne seg noe godt, rett under artikkelen om hvordan du går ned ti kilo på to uker uten å løfte en finger.

Russ, #metoo og Trump

Ironien er til å ta og føle på. Russen er helt forferdelig, det er bare fyll og overgrep hele døgnet rundt, dette må vi få orden på, skjerp dere.

Samtidig blir norsk politikk til en såpeserie som en følge av #metoo når tre toppolitikere blir konfrontert med saker knyttet til seksuell trakassering og misbruk av maktposisjoner.

På toppen av det hele sitter verdens mektigste mann på talerstolen i USA og sier «grab them by the pussy».

Ungdom er mye i søkelyset til de voksne. Kanskje er det blitt en slags hobby. Kanskje er det lettere å lempe skylden over på de yngre som ikke vet bedre. Eller kanskje de rett og slett ikke ser at de selv er forbildene som skaper disse unge som jobber for mye, men ikke nok. Ikke vet jeg.

Det jeg vet, er at jeg er mektig lei. Måtte 2018 bli like dobbeltmoralsk og ironisk som 2017.

