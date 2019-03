På ungdomsskolen begynner man med valgfag. Her skal man velge hva man vil ha, for eksempel fysisk aktivitet, programmering og kunst og håndverk. Valgfagstilbudet på ungdomsskolen består av 15 forskjellige fag man kan velge mellom, og hver skole må ha minst to.

På skolen min er det bare fire forskjellige valgfag man kan velge mellom.

Burde være flere valgfag

Meningen med valgfag er jo at man skal ha et fag på skolen som man interesserer seg for. Jeg mener at hvis det skal hete valgfag, så må man jo ha et valg og ikke bare et par muligheter. Valgfag er også en god mulighet til å forberede seg til en fremtidig karriere.

Hvis du vil bli idrettsutøver, passer fysisk aktivitet, hvis du vil bli skuespiller, er kanskje sal og scene et godt valg. Derfor burde det være flere valgfag som alle kan ha nytte av.

Forskjellige interesser

Skolen kan være ganske slitsom. Hvis man da har et fag som man er interessert i, blir det kanskje litt bedre. Og siden alle er forskjellige, har vi alle forskjellige interesser.

I tillegg blir elevene mer spredt, og man lærer kanskje bedre når læreren har færre elever å forholde seg til. Det gjør at det blir lettere å konsentrere seg og å få bedre karakterer.

Jeg sier ikke at vi burde ha 15 valgfag, men hver skole burde ha litt forskjellige valgfag og ikke bare to.

