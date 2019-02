Til høsten er det kommune – og fylkestingsvalg. For at et parti skal få mest mulig gjennomslag i forhandlingene rundt omkring i landets kommuner, er det viktig med størst mulig oppslutning ved valget.

Selvfølgelig, politikken står i sentrum. Men jeg tror det er essensielt for velgere å kjenne til politikerne de faktisk skal stemme på. Og her har KrF en vei å gå.

Fakta: Internrevisjonen ung Hver uke rullerer fem unge politikere på å kritisere sin egen voksenfløy. Simen Bondevik er leder i Akershus KrFU.

Lokalvalg er noe eget, og enkeltpolitikere er minst like viktige her som ved et stortingsvalg.

Derfor burde partiorganisasjonen, i tillegg til å profilere og fronte politikken, faktisk bruke tid og ressurser på å markedsføre enkeltpersoner. Her tror jeg mye er løst dersom KrF blir mer bevisst på det og tørr å fokusere mer på å fronte enkelte kandidater.

Nasjonalt

Men KrFs største problem rundt profilering av politikere ligger på nasjonalt plan. Siden stortingsvalget i 1997 har stort sett oppslutningen sunket år for år. Det er nok mange forskjellige grunner til dette, men jeg tror ikke vi hadde slitt like mye med oppslutning dersom vi hadde hatt flere profilerte politikere på nasjonalt plan.

Rolf Øhman

For den gjennomsnittlige velger har ikke hatt noe forhold til hvem som sitter på Stortinget for KrF. Ola nordmann har ikke visst hvem som sitter i sentralstyret vårt.

Dette er et strategisk problem for partiet vårt. Til sammenligning har nordmenn flest mye større kjennskap til enkeltpolitikere fra for eksempel Høyre. Mannen på gaten vet at Torbjørn Røe Isaksen, Erna Solberg og Mathilde Tybring-Gjedde er aktiv på Stortinget for Høyre. Her har virkelig KrF noe å lære.

KrF i regjering

KrFs inntreden i Solberg-regjeringen bør virke positivt på dette. Nå har vi ansvar for den daglige styringen av Norge på flere saksområder - og vi har tre statsråder.

Først og fremst kan dette gi gode KrF-gjennomslag, men det kan også føre til at KrF får flere kjente profiler. Og jobben med å gjøre de tre statsrådene kjent blant velgerne bør starte nå.

Ved stortingsvalget i 2021 håper jeg alle velgere vet at Olaug Bollestad er landbruksminister, Kjell Ingolf Ropstad er barne- og familieminister og Dag Inge Ulstein utviklingsminister. Det er jeg ganske sikker på vil bidra til økt oppslutning og sikre at KrF også ved dette valget berger oss over sperregrensen.

Les også:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.