Fakta: Si ;Ds julekalender 2018: Unge forbilder Hvilke saker og folk fikk oss til å stoppe opp og tenke i løpet av 2018? I årets julekalender har vi intervjuet 24 ungdommer og unge voksne som har vært med å prege medieåret 2018. Gjennom sitt engasjement er de blitt forbilder for mange unge. Hva kan vi lære av dem? Si ;D er Aftenpostens debattsider for unge mellom 13 og 21 år. Tilbakemeldinger på kalenderen sendes til sid@aftenposten.no.

Emilie Beck (27) er programleder, skuespiller og regissør.

– I sesong 2 av Stuck reiste du til Nicaragua, Haiti og Brasil for å se hvordan jenter lever i andre kulturer. Hva var det viktigste du lærte gjennom arbeidet?

– Jeg lærte hvor komplisert verden kan være for veldig mange jenter og hvor mye mot kvinner har rundt om i verden.

Jeg er rystet, men samtidig stolt over at det er så mange tøffe jenter der ute som nekter å gi seg når livet blir veldig vanskelig.

Jeg lærte også å være takknemlig og glad for systemet og velferden jeg har blitt født inn i i Norge, for det er ingen selvfølge. Også har jeg lært viktigheten av å forstå andres kulturer.

– Hvilken sak brenner du for akkurat nå?

– Det vil alltid være kvinner og jenters rettigheter. Og barn som har det vanskelig.

Min reise inn i dokumentaren startet med å portrettere flyktningkrisen i Hellas, hvor jeg har sett ting jeg aldri vil glemme. Det sitter i meg den dag i dag, og jeg ønsker å få reist tilbake nå som de trenger at vi bidrar enda mer i de umenneskelige forholdene i flyktningleirene.

– Hva mener du er den viktigste grunnen til at norske ungdommer bør engasjere seg for det som skjer i andre deler av verden, og hvordan kan man selv bidra for at andre skal få det bedre?

– Jeg kan ikke få sagt nok hvor viktig det er, for sin egen og andres del, at man engasjerer seg i hva som skjer ute i verden. Det hindrer at vi blir en egoistisk og navlebeskuende generasjon.

Vi må lære oss å gi, forstå andres kulturer, forstå vanskeligheten av fattigdom og alle de komplekse lagene som medfølger. Det styrker oss som folk.

Jeg mener selv at man får det bedre inni seg. Man blir klokere, og man setter mer pris på sitt eget liv når man lærer mer om verden.

For å engasjere seg kan man jo enklest lese seg opp på verdensbildet og snakke med andre om det, men også melde seg inn i frivillige organisasjoner som har ungdomsgrupper eller politiske grupper, samt reise for å forstå.

Vi er oljegenerasjonen og har fått ting for lett i hendene. Det er viktig å bygge empati, forståelse, stille spørsmål og ønske å lære av andres kulturer. Det er bare gode ting som følger med det.

– Hva er det beste valget du tok i ungdomstiden?

– Jeg fulgte drømmene mine. Altfor mange tør ikke og velger noe sikkert fremfor det de egentlig ønsker seg.

Vi bor i et land der utdanning er hovedsakelig gratis, og vi kan bli alt vi vil. Utnytt det!

Også er jeg glad jeg begynte å reise og være selvstendig i tidlig alder. Da har jeg turt å kaste meg mer ut i andre ting senere i livet.

– Hvilket råd ville du gitt til 15 år gamle Emilie Beck?

– Du får til det du vil hvis du bare jobber hardt nok og ikke gir deg. Så nyt tiden du har med venner, i naturen og uten så store bekymringer. Livet blir bare bedre og bedre!