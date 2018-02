Rektorene på 22 vestkantskoler gikk før jul sammen og skrev en bekymringsmelding om systematisk skjevfinansiering av Oslo-skolen. Rektorene mener at skolene deres blir styrt på grensen til det uansvarlige. Vi elever opplever at skolen har for lite penger og gir et for dårlig skoletilbud.

Elevene synes det er urettferdig at politikerne fordeler pengene skjevt mellom skolene på øst og vest.

Er forklaringen at dette går «greit» fordi skoleresultatene er gode?

Selvfølgelig er det positivt at skoler som trenger ekstra behov til spesialundervisning og tilpasset læring, får ekstra penger og ressurser. Jeg synes det er viktig at Oslo-skolen skal være en skole for alle og at alle skal få lik grunnskoleopplæring.

Derfor synes jeg at det hadde vært en god idé å øke tilskuddet skolene mottar pr. elev, slik at totalsummen blir høyere. Dette vil medføre en mindre skjevfordeling, som jeg tror er positivt for alle.

Derfor ber jeg byrådet i Oslo om å høre på dette forslaget.

For å forberede oss til fremtidens jobber, er det viktig med digitale ferdigheter og variert undervisning. På vår skole har vi 180 gamle PC-er fordelt på cirka 420 elever. Mange av PC-ene fungerer ikke, og halvparten av timen brukes til å komme på nett.

Skolene trenger en teknologisk oppgradering, og lærerne trenger digital kompetanse. Det er veldig langt fra politikernes tanker om digitale ferdigheter og koding til realiteten i klasserommet.

Problemet må få en løsning. Politikerne er opptatt av å sikre rettferdig fordeling av midlene til grunnskolen i Oslo.

Men er det rettferdig at det er skoler i vest som må ta konsekvensen av dette?

Målet bør være å få flest mulig elever opp på øverste nivå. Det klarer vi ikke med de ressursene vi har nå. Mer penger må inn i vestkantskolene. Den ujevne fordelingen er ikke løsningen.

