Natt til 2. påskedag ble et kunstverk av tidligere justisminister Sylvi Listhaug (Frp), hengende på et kors med en krone av torner, satt opp på en murvegg midt i Bergen sentrum. Den anonyme gatekunstneren AFK har fått mye kritikk for dette, men hvorfor?

Jeg er sterkt uenig i kritikken, og jeg ønsker å hylle dette kunstverket.

Det handler om ytringsfrihet

Dette kunstverket har et sterkt budskap, uansett hvordan du velger å se på det. Enten det er en faktisk korsfestelse av Listhaug, et symbol på hvordan hun mener hun ble en martyr, eller en hyllest for at hun korsfestet seg selv ved å gå av som justisminister for å sikre FrP makt, så er det et budskap med mye mening.

Og hvorfor skal ikke dette budskapet få lov til å ytres, akkurat på lik linje som Rødt ytret sitt budskap om Listhaug ved å planlegge å stille mistillit, eller Listhaug ytret sitt budskap om Arbeiderpartiet og «heksejakten» mot henne?

Dette handler om ytringsfrihet, selv om temaet er kontroversielt og kan tråkke noen på tærne på veien.

Ingen krenkelse av Gud

Dette kunstverket er på ingen måte en krenkelse av Gud eller Bibelen. Dette er en allusjon, altså å referere til en annen kjent tekst uten å nevne direkte hva det refereres til.

Dette er et virkemiddel som blir brukt hyppig i både litteratur og kunst, så hvorfor skal man reagere på at det blir brukt som en allusjon her?

Kunst handler om å vekke følelser hos mottageren, og dette bildet gjør akkurat det. Enten du elsker det eller synes det er forkastelig, så provoserer det. Jeg synes kunstneren har gjort en super jobb med å fremme en slik provokasjon på et så synlig og offentlig sted. Den eneste utfordringen her er hvorvidt kunstverket kan kalles hærverk eller ikke, da det kan skape problemer juridisk sett.

I mine øyne er dette den eneste gyldige grunnen til at dette kunstverket skal fjernes eller dekkes over. Kunst er kunst, om du liker budskapet eller ikke.

Jeg har bare én ting å si til AFK: You go! Fortsett å bruke ytringsfriheten din, fortsett å provosere og fortsett å stå på ditt. Ikke la noen «kneble ytringsfriheten» din, for å sitere en kjent norsk politiker.

