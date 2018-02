Jeg er inne på mitt siste halvår som tømrerlærling etter å ha gått byggteknikk på videregående.

Skolen var en relativt god erfaring som forberedte meg på hva jeg kunne forvente i læretiden. Det gjøres i det hele tatt en god jobb for å skaffe læreplass til de som ønsker. Det er ikke der det virkelige problemet ligger.

Det er i selve arbeidslivet de store utfordringene finnes.

Med en snittlønn på litt over 400.000 lokkes ikke unge, flinke folk til å velge et yrke med mye ansvar eller risiko for slitasje og helseplager.

Statusen du får som tømrer, er heller ikke akkurat den høyeste. Jeg har ofte fått høre at vi er «late» og at vi valgte å bli tømrere fordi vi ikke klarte å få til noe annet.

Tømrerfaget er et fag som mangler respekt og anerkjennelse.

Skal man klare å lokke norsk ungdom til bransjen, så må det tas grep. Noen av utfordringene er mye utenlandsk og billig arbeidskraft som er med på å presse prisene og dermed lønningene ned.

For all del: Det finnes flinke folk som har kommet til Norge for å jobbe. Men utnytting av arbeidskraft og sosial dumping er dessverre noe det er mye av i byggebransjen.

Etter jeg har fullført min læretid, kommer jeg til å gå videre med studiekompetanse eller fagskole.

Kanskje jeg en gang vender tilbake til jobben som tømrer. Men det blir ikke før lønn, arbeidsforhold og status har forbedret seg.

Noe som mest sannsynlig ikke vil skje med det første.

