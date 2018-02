God selvfølelse kommer ikke med andelepper og et ansikt uten mimikk.

De gangene jeg har forsøkt å sette meg ned for å skrive om det digitale skjønnhetsidealet som virker å spre seg som en ondartet kreftsvulst, har jeg hittil endt opp med å gi opp.

Enten fordi jeg blir så forbannet at jeg ikke klarer å formulere en eneste setning, eller fordi jeg blir sittende igjen med en slags likegyldig apati over det hele.

Jeg er så lei av å ta innover meg at stadig flere unge blir foret med en tankegang om at tykkelsen på ens egne øyenbryn er viktigere enn å være et godt medmenneske.

Heldigvis gikk Ulrikke Falch denne uken ut som et godt eksempel på at vi må si fra dersom vi ønsker å endre den uønskede utviklingen. Hun trakk seg fra finale-nominasjonen til Vixen Influencer Awards og protesterte mot skjønnhet- og moteindustrien.

Hun har rett, og flere av oss er nødt til å uttrykke vår holdning til galskapen.

Vi kan ikke lenger se på at bloggernes kommentarfelt fylles opp av triste erkjennelser fra jenter på 14 av typen: «Jeg griner når jeg tenker på hvor stygg jeg er».

Vi kan ikke godta at stadig flere bruker hele døgnet på å bekymre seg over vrangforestillinger knyttet til mer eller mindre imaginære fysiske feil ved seg selv.

Vi kan ikke stilltiende akseptere at mange av innleggene vi får tilsendt i Si ;D, er skrevet av unge mennesker med selvbilder så ødelagte at de strever før de har kommet i puberteten.

Ærlighet

I sitt tilsvar til Ulrikke Falch argumenterer bloggeren Sophie Elise med at mange finner et fristed i det overfladiske og at mange har behov for å «flykte» inn i en sminkeverden.

Slik jeg ser det, forutsetter deling av slike «skjønnhetstips» at influenceren i det minste er hundre prosent ærlig om egne inngrep. Mange får for eksempel spørsmål i kommentarfeltet av typen «bruker du fillers?» og «har du tatt botox?» uten at de svarer.

På den måten fratas unge lesere muligheten til å forstå at bloggerens utseende ikke samsvarer med utseendet han eller hun ble gitt fra naturens side.

En privatsak, sier du? Vel - ikke når du har valgt å leve av å gi skjønnhetstips til tusenvis av følgere som vil se ut akkurat som deg!

Her mener jeg for øvrig at andre influencere har mye å lære av Sophie Elise som stort sett velger å være åpen om dette.

Gode verdier

Men som Sophie Elise også gjør et poeng ut av: Det handler ikke bare om bloggerne. Det handler minst like mye om hvordan vi som forbrukere forholder oss til dem.

Siden vi ikke kan forandre måten influencere skriver om utseende på med det første, er vi nødt til å erkjenne at barn og unge i dag er nødt til å begynne å reflektere over egne verdier på et tidligere stadie i livet.

Med så mange påvirkningskanaler er det avgjørende med et godt verdifundament så tidlig som overhodet mulig.

Vi må få unge til å forstå at samfunnet ikke går rundt hvis alle skal bruke 90 prosent av sin kapasitet på å tenke på eget utseende.

Alle trenger ikke synes du er pen. Du trenger ikke bli likt av alle. Gi litt faen!

Og merker du at en influencer spiser opp alt du har av gode tanker om deg selv? Vær såpass glad i deg selv at du krysser deg ut av den bloggen. Klarer du det ikke selv? Be om hjelp!

Fremtidige generasjoner må innse at de viktigste operasjonene man gjennomgår for å leve godt med seg selv foregår uten kniv og sprøyter.

God selvfølelse kommer ikke med andelepper og et ansikt uten mimikk.