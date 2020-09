Jenter under 16 år må også kunne bestemme over kroppen sin

Cathy Ho (18) Styremedlem, Norstrand Unge Høyre

Man kan ha forskjellige meninger om hvor lurt man mener det er at folk under 16 år har sex. Sannheten er at de har det uavhengig av hva noen måtte mene, skriver skribenten. NTB

Det er urettferdig at en jente under 16 år må betale fullpris for prevensjon.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Cathy Ho (18) er styremedlem i Norstrand Unge Høyre. Privat

I Norge har vi en ordning der man kan få gratis kondomer, slik at alle gutter uansett alder har fri tilgang på prevensjon. Men dersom du er en jente under 16 år som ønsker prevensjon, må du betale fullpris. Det gir ikke mening.

I dag har vi en bidragsordning som gjør at jenter mellom 16 og 22 år enten får gratis eller sterkt rabatterte p-piller, p-plaster, p-ring, p-stav eller spiral. Dette tiltaket sikrer at jenter kan ha kontroll over sin egen kropp, uavhengig av hva voksne måtte mene eller hvor mye penger man har.

Handler om fysisk og psykisk helse

Det er kjempebra at vi har en sånn ordning i Norge, men problemet er at den ikke dekker bredt nok. Bidragsordningen burde derfor utvides slik at den også omfatter jenter under 16 år. Disse jentene er kanskje de mest sårbare for uønskede graviditeter. At de skal betale fullpris, mens de over 16 kan få det gratis, er utrolig merkelig.

Å utvide bidragsordningen handler ikke utelukkende om sex. Det handler også om både fysisk og psykisk helse. Når man for eksempel skal starte på p-piller, er det ikke kun én type man kan velge mellom. Det er et hav av muligheter.

Det er heller ikke likegyldig hvilken man velger. Hvilke p-piller man får resept på, avhenger av årsaken til at du vil bruke p-piller, sykdomshistorikken din og sykdomshistorikken i familien din. Å utvide bidragsordningen kan derfor forebygge farlige helseproblemer. I tillegg er det et intensiv til å oppsøke helsepersonell istedenfor å låne p-piller av venninner som ikke er egnet for en selv.

Sørg for at jenter kan bestemme selv

Det er også mange jenter som sliter med kraftige menssmerter. Disse smertene kan gjøre så vondt at man faktisk ikke er i stand til å gjøre noe annet enn å ligge i sengen og prøve å sove det vekk. Disse smertene kan gjøre at du må gå ut av timen og legge deg på sofaen til helsesøster med noe varmt på magen i håp om at smerten går vekk. P-piller kan lindre disse kraftige menssmertene, som gjør det mye lettere å konsentrere seg i timen.

Man kan ha forskjellige meninger om hvor lurt man mener det er at folk under 16 år har sex, men sannheten er at de har det uavhengig av hva noen måtte mene. Spørsmålet er da om man skal komme med den moralske pekefingeren, eller om vi skal sørge for at alle jenter kan bestemme selv over sin egen kropp. Vi må selvfølgelig velge det siste.

